ПСЖ vs "Сити". Сумасшедший матч в Лиге чемпионов ©

Возвращение лучшего клубного турнира в мире произошло внезапно. Не успели мы отойти от новогодних праздников, как Лига чемпионов наступила нам на пятки.

В первом игровом дне мы уже увидели невероятные повороты событий в матче "Атлетико Мадрид" - "Байер 04", а также величайший камбек "Барселоны" в гостевом матче с "Бенфикой". Но это все цветочки по сравнению с тем, что нам подготовили ПСЖ и "Манчестер Сити".

Ни для кого не секрет, что оба клуба находятся в некоем формате перестройки. Потерявшая множество звезд, французская команда плетется в зоне вылета из Лиги Чемпионов, что вероятнее всего подарит отдых игрокам до конца сезона по вторникам и средам. Парижане, конечно же, стремятся к выходу в плей-офф, почему и закупили молодое дарование в лице Хвичи Кварацхелии.

Англичане же никак не могут найти свою игру после невероятно рекордной для них серии без побед. Стало ли тому виной то, что у Гвардиолы были семейные проблемы? Не понятно. Но после развода игра преобразилась и появились долгожданные победы.

"Манчестер Сити" закономерно не остался без трансферов. Самое хайповое приобретение сезона (скорее всего среди постсоветского пространства) - Абдукадир Хусанов из Узбекистана.

К сожалению, оба трансфера мы не увидим в ближайшем матче, а то и вовсе в этой Лиге чемпионов.

Букмекеры предполагают, что ПСЖ выйдет в стадию плей-офф в этом сезоне, победив "Манчестер Сити" в сегодняшней встрече. Шансы команды из Франции немного выше, чем у англичан (39% на 36%). Но интереснее всего выглядит прогноз на ничью. Аналитики считают, что это может произойти с вероятностью 25%.

Получим ли мы интересный матч? Безусловно. Можно ли сделать просмотр еще интереснее? Конечно. Перейдя на сайт компании 1XBET можно добавить эмоций к просмотру матча.