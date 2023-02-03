Прогноз на матчи АПЛ. Анализ матчей от аналитиков 1XBET

К нам возвращается Англия, а это значит, что настало время рассмотреть матчи лучшей лиги мира. Как и всегда, в выходные будет какой-то топовый матч и встречи, которые могут привлечь внимание.

"Челси" - "Фулхэм" (с пятницы на субботу 04.02. в 02:00)

Открывает 22-й тур лондонское дерби. Какое же дорогое вышло трансферное окно у "Челси" этой зимой. Владельцы знатно потратились, на 329,5 миллиона евро, по данным transfermarkt. Чтобы понимать, насколько это много - ближайшая команда потратила 63,25 миллиона евро, что на 266,25 миллиона меньше. В целом почти все траты в это окно были скоординированы в Англии. У "синих" много новичков, не все будут готовы начать встречу с первых минут, а то и в целом принять участие в матче. Однако Михайло Мудрик в игре против Ливерпуля показал, что может быть игроком стартового состава уже сейчас.

Заплаченные сто миллионов за его трансфер нужно окупать в каждом матче, и есть большая вероятность, что украинец начнет игру с самого начала. Это открывает нам дверь на ставку, что Миша забьет гол. Коэффициент на его гол составил 3.4. Очень интересный исход. Если рассматривать "Фулхэм", то команда будто бы потеряла тот запал, который был в прошлой встрече с "синими". Прошлая смачная пощечина 0-3 на домашней арене могла быть случайностью, и в этот раз на Стэмфорд Бридж, укрепленный зимой классными исполнителями Челси, уже не даст себе проиграть.

Наш прогноз:

Победа "Челси" с коэффициентом 1.67.

Гол Михайло Мудрика в любое время за 3.4.

Эвертон - Арсенал (суббота в 04.02 в 18:30)

Недавнее увольнение Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера "Эвертона" навряд ли поможет команде в предстоящем матче. "Арсенал" слишком хорош в этом сезоне и может дать бой любому оппоненту, вне зависимости от статуса. Но чем примечательна данная встреча? Все-таки имеется вероятность, что "ирискам" пойдет на пользу изменение тренерского состава, и это может придать уверенности игрокам, которые не имели возможности показать себя ранее.

Новый заряд энергии пришел и в стан "канониров". После проваленной покупки Мудрика в "Арсенал" был куплен прекрасный исполнитель в лице Леандро Троссара. Хочется верить, что заточенный под игру в АПЛ игрок сможет проявить себя в команде и привнести тот самый "опыт", про который говорят эксперты. По их мнению, единственное, что может помешать лондонцам победить в этом году, - отсутствие класса и опыта у игроков. Если в последние матчи будут теряться драгоценные очки, нужен будет игрок, способный взять на себя лидерские обязательства. Говоря именно об этом матче, ставка на ничью выглядит крайне рисковой, а подстраховаться и взять исход, что "Арсенал" не проиграет за 1.1, не очень хочется. Предлагаем рискнуть и попробовать поверить в “Эвертон”. Первая команда не проиграет, оценивается в 2.94. Для менее рисковых: можно выбрать Тотал 2Б за 1.88. Матч непредсказуем, но присмотреться к нему явно стоит.

Наш прогноз:

"Эвертон" не проиграет за 2.94.

Тотал матча 2Б с коэффициентом 1.88.

"Манчестер Юнайтед" - "Кристал Пэлас" (суббота 04.02. в 21:00)

Не менее интересная встреча произойдет на "Олд Траффорд", где хозяева принимают "Кристал Пэлас". Матч мог быть не таким интригующим, если бы не игра "МЮ" в полуфинале Кубка Лиги с "Ноттингем Форест". Хватит ли сил "Манчестеру"? Интересна и история противостояния коллективов. В последних 5 встречах между командами в рамках чемпионата лишь однажды "дьяволам" удалось победить, два матча завершились успехом для "КП" и два матча закончились вничью. Стоит заметить тот факт, что главная звезда лондонцев Уилфрид Заа не примет участие в матче из-за травмы, что дает немного воздуха защитникам "Манчестер Юнайтед". Прогнозируем сложную, но победу "красных дьяволов" со счетом 1:0/2:0. Тем самым можно взять тотал матча 2,5М за 2.05. Навряд ли мы увидим большое количество голов. Скорее всего, это будет интенсивная игра, в которой будет минимально атакующих действий в штрафной и много возни в центре поля и на флангах.

Наш прогноз:

Победа МЮ с коэффициентом 1.43.

Тотал матча 2.5М за 2.04.

"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" (воскресенье 05.02. в 22:30)

Еще одно противостояние Лондона против Манчестера произойдет в воскресенье и станет закрывающей игрой тура. Слова тут будут излишни, ведь "Манчестер Сити" является главным фаворитам во всех турнирах, в которых участвует. Они катком проходятся по всем соперникам, а их нападающий Эрлинг Холланд не успевает запоминать, чей рекорд результативности он побил. Но "Тоттенхэм" умеет радовать болельщиков необычными комбинациями и заготовками в играх с грандами, впоследствии сильно удивляя соперников. "Шпоры" так же, как и их соседи "Арсенал" и "Челси", набрали неплохих игроков в усиление, с которыми могут пойти в бой уже в этом матче. Будет ли готов Гвардиола к этому? Скорее всего, да.

Не будем лукавить и все же посоветуем выбрать "Манчестер Сити" в качестве победителя в данной игре. Также имеется интересное наблюдение, что "Тоттенхэм" очень агрессивная команда. В последних встречах против "горожан" они набирают минимум две желтые карточки даже в матчах, в которых побеждают. Компания 1XBET предлагает выбрать исход "Индивидуальный тотал ЖК Тоттенхэма 2.5Б" за 2.37, что выглядит вполне досягаемой отметкой для "шпор".

Наш прогноз:

Победа "Манчестер Сити" за 1.77.

Инд.тотал ЖК первой команды с коэффициентом 2.37.

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