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Прогноз финала ЧМ-2022 от аналитиков

Прогноз финала ЧМ-2022 от аналитиков
©1Xbet

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Весь мир с нетерпением ждет решающей схватки за мундиаль! Сборная Аргентины и Франции настроены решительно, осталось выбрать своего фаворита и дождаться этих выходных! Аналитики компании 1XBET составили анализ по финалу Чемпионата Мира по футболу 2022

Чтобы исследовать сборные прибегнем к следующим характеристикам:

 1. Последние матчи команды

 2. Ключевые игроки

 3. Положительные качества команды

 4. Что может помешать?

Анализ команд начнем с первого финалиста - сборной Аргентины.

Отметим, что брать будем именно матчи плей-офф. Групповая стадия была немного сумбурная и скорее стала разогревочной для многих.

Аргентина провела довольно разные игры, но всегда вели в счете уже в первом тайме. Матч со сборной Австралии стал первой игрой в плей-офф, в котором были сюрпризы. В первую очередь хотелось бы поблагодарить австралийцев за необычайную страсть в этом матче. Первый тайм прошел под полной доминацией южноамериканцев, в то время как второй тайм был уже совсем иным. Аргентина явно расслабилась после забитого второго мяча, пропустила автогол и была близка к дополнительному времени. Но вратарь Аргентины Эмилиано Мартинес принес победу своей сборной отразив сложный удар австралийского нападающего в концовке матча.

 Эта победа привела коллектив Лионеля Месси к игре против Нидерландов. Матч начался очень активно, обе сборные показывали хорошую подготовку к сопернику. Первый гол был забит на 35-ой минуте, после чего в игре начался тотальный хаос: 13 желтых карточек, драки, пенальти. Аргентина вела 2-0 в таком сложном матче, как вдруг на поле вышел Вегхорст и забил два гола. Эмоции зашкаливали у обеих команд и дело дошло до пенальти, где требовалось успокоиться и решить исход встречи. Сильнее оказались аргентинцы, а точнее вратарь Эмилиано Мартинес.

Победа по пенальти привела сборную в полуфинал к хорватам. Никто не думал, что будет тотальная доминация Аргентины, но чтобы сборная Хорватии забрала инициативу в свои руки - это навряд ли мог кто-то предсказать. 3-0, довольно интересный счет для данной встречи. У хорватов ничего не летело в ворота, у аргентинцев получалось создавать моменты на ровном месте.

Подытожим. Матч с Австралией - доминация и ненужная расслабленность в конце. Матч с Нидерландами - крайне нервный матч с зашкаливающими эмоциями от команд. Матч с Хорватами - игра на контратаках и прекрасная реализация моментов. В трех матчах первые голы Аргентины были забиты на 35-й минуте.

Ключевой игрок Аргентины конечно же Лионель Месси. Про него сложно сказать что-то новое. Да, он оформил два рекорда в сборной в матче с Хорватами, став лучшим бомбардиром и ассистентом команды на Чемпионатах мира, опередив Марадону и Батистуту. Да, он выдает умопомрачительный сезон. Да, он близок стать обладателем кубка мира, который ранее не мог выиграть. Но футбол - игра командная. Пройдемся по другому важнейшему звену - вратарь. Эмилиано Мартинес проявляет себя первоклассным голкипером на этом чемпионате. Хотя надо отметить, что последние годы он зачастил быть MVP матчей. Кубок Южной Америки, по большей части является его заслугой. Матчи за Арсенал и Астон Виллу, где он выдавал невероятные перформансы. Сейчас он феерит в матчах чемпионата мира. Без него не было бы этого финала.

Положительная черта команды, как ни странно, Месси. Игрок, который является иконой для всей Аргентины, смог эмоционально зарядить всю страну, большую часть мира, а главное свою команду. Его мечта забрать кубок мира - мечта для всех его партнеров. Они бьются за него, даже не за себя. Все игроки мотивированы на каждый матч.

А помешать может - Месси. Весь анализ сборной Аргентины выстроен вокруг одного игрока, также как и игра его национальной команды. Если Месси не может проявить себя на поле, то ощущается некоторая нехватка идей от тренерского штаба. Когда вся тактика выстроена около одного игрока, жди беды, если она не работает.

Персональная ставка на Аргентину - гол Аргентины в промежутке от 31 до 45 минуты с коэффициентом 5.5.

Что касается их соперников, сборная Франции стремится выиграть второй подряд кубок мира и не будет останавливаться на одном выходе в финал.

Матч с Польшей прошел, как говорится, в одну калитку. Команда играла как слаженный механизм и не оставила шансов Левандовскому и компании.

Четвертьфинальная баталия со сборной Англии явно показала недостатки французов, которые она прикрыла за неудачной игрой англичан. Игра вторым номером не часто используется синими, из-за чего проглядывались нередкие ошибки в обороне и центре поля. К счастью, прекрасный матч выдал капитан команды - Уго Льорис, не без участия его партнера по Тоттенхэму Харри Кейна. Если бы он забил тот пенальти, какая сборная играла бы против Марокко?

Полуфинальная встреча с африканским чудом не дала задуматься о спаде в игре у французов. Марокко, которое показало как нужно играть с грандами посыпалась и сильно волновалась, осуществляла ненужные действия в атаке и обороне, за что поплатилась путевкой в финал. Статистика матча может успокоить фанатов Франции, но цифры это только цифры. Быстрый гол и игра вторым номером от французов помогли пройти в финал.

Персональная ставка на сборную Франции - Мбаппе забьет – да с коэффициентом 2.6.

Ключевым игроком является Киллиан Мбаппе. Его сокрушительная скорость не оставляет шансов для любого крайнего защитника. Стоит отметить Антуана Гризмана, который в последние годы сильно сдал, но на этом турнире показывает, что "есть еще порох в пороховницах".

Главная боевая единица французов - сплоченная команда, большая часть которой уже выигрывала Чемпионат Мира в 2018 году и имеет положительный опыт финальной игры на мундиале. Огромная ставка от тренерского штаба была сделана именно на сохранение костяка из лидеров, выигравших прошлый чемпионат мира.

Для самых смелых аналитики компании 1XBET предлагают точный счет «1-2» в пользу французов за коэффициент 10.

Команда очень пострадала в качестве игроков, так как травмы не обошли стороной команду Франции. Вылетели из участия на турнире такие топовые игроки как Кимпембе, Погба, Канте. Все ключевые игроки центральной части поля. Есть вероятность, что отсутствие прекрасных исполнителей может негативно повлиять на развитие событий в финале. В таких матчах зачастую решают моменты, опыт и класс игроков.

Итак, аналитики компании предлагают коэффициент за  победу () сборной Франции 2.85, Аргентины 2.91 и ничья оценивается в 3.105.

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