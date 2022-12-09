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Как получить авто за две решающие недели чемпионата мира?

Как получить авто за две решающие недели чемпионата мира?
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Чемпионат мира - 2022 в Катаре - поистине уникальное событие. Игрокам и тренерам приходится приспосабливаться к необычным - особенно в плане климата - условиям и пытаться показывать свой лучший футбол. Весь мир наблюдал за чудесами на поле от азиатских и африканских команд.

Спонсор спортивных эмоций 1xBet подошел к такому событию с особой ответственностью. Бренд не только стал официальным партнером трансляций ЧМ22 в Казахстане, но и подготовил для поклонников футбола эксклюзивную беспроигрышную акцию World Cup специально под стадию плей-офф чемпионата мира - 2022. По ее итогам более 11 000 победителей получат призы, а главный счастливчик заберет автомобиль Hyundai Palisade 2022!

Чтобы поучаствовать в акции, достаточно:

1. Авторизироваться или зарегистрироваться на 1xBet.kz.
2. Согласиться на участие в бонусных акциях в личном кабинете на сайте или в приложении.
3. Делать ставки на сумму от 1000 тенге с коэффициентом от 1,6 на матчи плей-офф чемпионата мира и собирать акционные билеты.
4. Использовать билеты для открытия “Золотого мяча” на странице промо на сайте или в приложении 1xBet.kz и получать бонусы!

В результате, кроме возможности забрать выигрыш по ставке и отпраздновать успех вместе со своими фаворитами, игрок получает еще и гарантированный подарок. Так, каждое открытие “Золотого мяча” дает один из следующих призов:

●       от 50 до 5000 бонусных баллов для новых ставок и побед;

●       фрибет на сумму 5000 тенге;

●       денежный приз на сумму от 5000 до 50 000 тенге;

●       от 1 до 10 билетов для участия в розыгрыше суперпризов.

Какие призы будут разыгрываться? Их ценность будет зависеть от уровня игрока. Чем больше билетов он соберет, тем круче подарок сможет выиграть. В призовой фонд вошли ноутбуки, планшеты, наушники и смартфоны от Samsung и Apple, а также автомобиль Hyundai Palisade 2022!

С акцией 1xBet самая интригующая часть чемпионата мира становится еще интереснее, ведь победа достанется не только обладателю титула, но кому-то из вас. Участвуйте в промо, наслаждайтесь футболом высочайшего уровня и выигрывайте! До конца акции осталось совсем немного времени. Только топовые матчи - только топовые призы!

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Метки:
1xbet ЧМ-2022 по футболу

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