Как получить авто за две решающие недели чемпионата мира?

Чемпионат мира - 2022 в Катаре - поистине уникальное событие. Игрокам и тренерам приходится приспосабливаться к необычным - особенно в плане климата - условиям и пытаться показывать свой лучший футбол. Весь мир наблюдал за чудесами на поле от азиатских и африканских команд.

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