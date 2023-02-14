Плей-офф Лиги чемпионов. Прогноз от экспертов 1ХBET

После долгого отсутствия к нам возвращается Лига чемпионов. В ⅛ финала встречаются сильнейшие коллективы Европы, и самое время рассмотреть шансы команд в предстоящих играх.

ПСЖ - "Бавария" (в ночь с 14.02 на 15.02 в 02:00)

В ночь дня святого Валентина пройдет, наверное, самая главная игра 1/8 финала Лиги чемпионов. Французский “ПСЖ” встречается с немецкой "Баварией". Парижане считались фаворитом очень долгое время. После блистательных матчей на чемпионате мира Неймара, Ашрафа Хакими, Лионеля Месси, Килиана Мбаппе многие аналитики уже будто бы согласились с тем, что ПСЖ заберет кубок ЛЧ. Но совсем недавно из строя французов выпал Месси и Мбаппе, а по новостям можно понять, что к игре с баварцами они не будут готовы. Коэффициент на ПСЖ сразу же поднялся до отметки в 2.77, на мюнхенцев котировка составила 2.51. Разница небольшая, но тот факт, что домашняя команда такого масштаба проседает у букмекеров, говорит о многом.

Без роскошной линии атаки у ПСЖ могут быть проблемы. Оборонительные редуты "Баварии" очень сильны и отсутствие креативной части. Предполагаем, что ставка "Обе забьют - нет" за 2.69 будет крайне проходной. Победителя матча будет трудно предугадать, но можно рискнуть и выбрать фаворита по мнению компании 1XBET.

Прогноз:

Победа "Баварии" за 2.51

Обе забьют - нет за 2.69

"Боруссия Дортмунд" - "Челси" (в ночь с 15.02 на 16.02 в 02:00)

Не менее интересный матч будет сыгран на следующий день в Дортмунде, где местная "Боруссия" принимает "Челси". Лондонцы все еще находятся в очень форме, в то время как их соперники выглядят неплохо в этом сезоне. "Шмели" подходят к игре с серией в 6 выигранных матчей в 2023 году. "Синие" таким показателем похвастаться не могут, имея в активе одну победу 1-0 против "Кристал Пэлас" в середине января. Дорогие покупки англичан пока не дают каких-то значимых плодов, но матчи Лиги чемпионов дают совсем другое настроение и подход ко встрече. Нет смысла полагать, что "Челси" будет играть первым номером, так как команда в данный момент переживает не лучшие времена. "Боруссия" же, наоборот, является сверхатакующим коллективом и будет как можно чаще бить по воротам Кепы. Хватит ли опыта молодых игроков немецкой команды или англичане смогут собраться и показать новые стратегии? По нашему мнению, команды сыграют вничью и будут решать все вопросы на Стэмфорд Бридж в марте. Кстати, аналитики дают более низкий коэффициент на "Челси" касательно их выхода в следующий этап ЛЧ. 1.55 против 2.39 на "Боруссию".

Прогноз:

Ничья за 3.4

Тотал 2.5М за 1.98

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