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Первая казахстанская теннисистка в финале "Уимблдона"

Первая казахстанская теннисистка в финале "Уимблдона"
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9 июля в 19:00 по времени Нур-Султана состоится финал одного из четырех турниров "Большого Шлема" - "Уимблдон" - 2022. Впервые в истории казахстанского тенниса наша спортсменка вышла в финал. Елене Рыбакиной предстоит бороться за главный трофей со второй ракеткой мира - Онс Жабер из Туниса.

В начале турнира мы писали о главных фаворитах на звание чемпиона и отметили, что безусловным лидером является Ига Швентек. Однако полька с треском провалилась в третьем круге и прервала свою сказочную серию из 37 победных матчей, начатую еще в феврале. Ее остановила Ализе Корне со счетом 0:2.

В этом сезоне наши взгляды были прикованы к самой сильной казахстанской теннисистке - Елене Рыбакиной. В целом Лена выступила грандиозно на "Уимблдоне". Она проиграла только один сет своим соперницам. Матч с австралийкой Айлой Томлянович, которая выступала под 44-м номером посева, закончился со счетом 2:1 в пользу казахстанской теннисистки. В полуфинале Рыбакина провела встречу с Симоной Халеп, которую одолела всухую со счетом 2:0, причем у Халеп был опыт выступления в финале "Шлемов". Наша соотечественница наконец прервала свою проигрышную серию с Симоной. Ранее Лена проиграла Халеп на US Open в 2021 году и во время дубайского турнира в 2020-м. В финале в Лондоне ее уже ожидала не менее сильная соперница.

Онс Жабер провела превосходный турнир и вышла в финал. Однако назвать ее выступление идеальным нельзя. Первые четыре встречи она провела всухую, в одной, не отдав ни одного гейма в сете. Она испытала трудности в ряде матчей под конец турнира. Можно ли списать это на усталость или невезение, но матчи с Татьяной Марией и Мари Бузковой заканчивались со счетом 2:1. Интересный факт про Жабер: она стала первой арабской девушкой, которая пробилась в финал турнира Большого Шлема.

Что нас ждет в противостоянии Елены Рыбакиной и Онс Жабер?

Онс и Елена ранее встречались между собой трижды, и пока счет в пользу представительницы Туниса - 2:1. Последняя их игра была зафиксирована на турнире в Чикаго в США, где они встретились в полуфинале и сильнее оказалась Жабер. Но в том матче, к сожалению, Лена получила травму и не смогла закончить игру.

Компания 1хвеtT оценивает шансы на победу Рыбакиной с коэффициентом 2.344, Онс в 1.698.

Немного занимательной статистики финалисток Уимблдона этого года:

Рыбакина очень любит делать эйсы. За турнир она произвела 49 подач навылет. Примечательно, что большую часть она подала в матче с Томлянович – целых 15 штук, к слову, у Жабер за весь турнир 17 таких подач.

Компания 1XBET предлагает совершить ставку на победу Рыбакиной по количеству эйсов с коэффициентом 1.9. На Жабер – 2.39.

Зато Жабер практически не ошибается при подачах. За время Уимблдона у нее всего четыре двойных ошибки на шесть встреч, в то время как у Елены сдают нервы и количество двойных ошибок у нее 19 на шесть матчей.

Коэффициенты на победы по количеству двойных ошибок. Елена Рыбакина - 1.84 против 2.84 на Онс Жабер.

Мы желаем победы нашей прекрасной Елене Рыбакиной и хотим, чтобы она принесла первый большой трофей в копилку Казахстана!

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Метки:
Казахстан Рыбакина Елена WTA Уимблдон

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