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Очередной футбольный уикенд! Мнение экспертов 1XBET

Очередной футбольный уикенд! Мнение экспертов 1XBET
©1xbet

Новая неделя - новые матчи. Топовых вывесок на этой неделе немного, однако этот тур станет интересен тем, что некоторые коллективы провели игры в будние дни, тем самым физически могут быть проблемы.

Манчестер Юнайтед - Лестер (воскресенье 19.02 в 20:00)

В воскресенье будет сыграно лишь две встречи, в одной из которых мы увидим классическое противостояние красного и синего. “Манчестер Юнайтед” примет гостей из “Лестера”. Если для одних сезон складывается неудачно, то “МЮ” с приходом нового тренера преобразился. Великолепная игра в обороне возродила Де Хея и вновь сделала его вратарем высокого уровня. Усовершенствованная линия центра поля дает уверенность для защитников и идеи для нападающих. Маркус Рэшфорд стал главной звездой команды, постоянно забивая и ассистируя.

Интересный матч провели “дъяволы” против “Барселоны”, в котором хоть и пропустили 2 гола, но и забили столько же. Ничейный результат на Камп Ноу сохраняет шансы команды на положительный исход и дальнейший путь по плей-офф Лиги Европы. Что касается “Лестера”: команду штормит, постоянные травмы ведущих игроков и отсутствие значимых замен футболистов. К слову, травмы потихоньку покидают стан “лис”. В последней игре вышел очень сильный состав против “Тоттенхэма”. 4-1 и прекрасный исход для хозяев поля. За тур ранее был побит коллектив “Астон Вилла”, где “Лестер” также забил 4 гола, пропустив 2. 8 мячей в двух матчах. Ожидаем, что “Манчестер” будет принимать далеко не проходного соперника. Наш прогноз - Тотал 2.5Б и победа хозяев. Но стоит отметить, что “МЮ” отыграл матч Лиги Европы в четверг, на восстановление уйдет мало времени и результат встречи может быть абсолютно любой.

Прогноз:
Победа Манчестер Юнайтед - 1.65
Тотал 2.5Б - 1.65

 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 23 17 3 3 51-23 54
2 Манчестер Сити 24 16 4 4 60-24 52
3 Манчестер Юнайтед 24 15 4 5 41-28 49
4 Ньюкасл Юнайтед 23 10 11 2 35-15 41
5 Тоттенхэм Хотспур 23 12 3 8 42-35 39
6 Фулхэм 24 11 5 8 35-30 38
7 Брайтон энд Хов Альбион 22 10 5 7 39-29 35
8 Ливерпуль 22 10 5 7 38-28 35
9 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
10 Челси 23 8 7 8 23-23 31
11 Астон Вилла 23 8 4 11 28-38 28
12 Кристал Пэлас 23 6 8 9 21-31 26
13 Ноттингем Форест 23 6 7 10 18-38 25
14 Лестер Сити 23 7 3 13 36-41 24
15 Вулверхэмптон Уондерерс 23 6 5 12 17-32 23
16 Эвертон 23 5 6 12 17-30 21
17 Борнмут 23 5 6 12 21-44 21
18 Вест Хэм Юнайтед 22 5 5 12 19-27 20
19 Лидс Юнайтед 23 4 7 12 28-39 19
20 Саутгемптон 23 5 3 15 19-40 18

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АПЛ

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