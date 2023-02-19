Очередной футбольный уикенд! Мнение экспертов 1XBET

Новая неделя - новые матчи. Топовых вывесок на этой неделе немного, однако этот тур станет интересен тем, что некоторые коллективы провели игры в будние дни, тем самым физически могут быть проблемы.

Манчестер Юнайтед - Лестер (воскресенье 19.02 в 20:00)

В воскресенье будет сыграно лишь две встречи, в одной из которых мы увидим классическое противостояние красного и синего. “Манчестер Юнайтед” примет гостей из “Лестера”. Если для одних сезон складывается неудачно, то “МЮ” с приходом нового тренера преобразился. Великолепная игра в обороне возродила Де Хея и вновь сделала его вратарем высокого уровня. Усовершенствованная линия центра поля дает уверенность для защитников и идеи для нападающих. Маркус Рэшфорд стал главной звездой команды, постоянно забивая и ассистируя.

Интересный матч провели “дъяволы” против “Барселоны”, в котором хоть и пропустили 2 гола, но и забили столько же. Ничейный результат на Камп Ноу сохраняет шансы команды на положительный исход и дальнейший путь по плей-офф Лиги Европы. Что касается “Лестера”: команду штормит, постоянные травмы ведущих игроков и отсутствие значимых замен футболистов. К слову, травмы потихоньку покидают стан “лис”. В последней игре вышел очень сильный состав против “Тоттенхэма”. 4-1 и прекрасный исход для хозяев поля. За тур ранее был побит коллектив “Астон Вилла”, где “Лестер” также забил 4 гола, пропустив 2. 8 мячей в двух матчах. Ожидаем, что “Манчестер” будет принимать далеко не проходного соперника. Наш прогноз - Тотал 2.5Б и победа хозяев. Но стоит отметить, что “МЮ” отыграл матч Лиги Европы в четверг, на восстановление уйдет мало времени и результат встречи может быть абсолютно любой.

Прогноз:

Победа Манчестер Юнайтед - 1.65

Тотал 2.5Б - 1.65

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