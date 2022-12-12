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Настоящий праздник футбола - 1Х World Cup Fan Festival

Настоящий праздник футбола - 1Х World Cup Fan Festival
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Главный спонсор спортивных эмоций приглашает всех любителей футбола на большой праздник, приуроченный к чемпионату мира по футболу. Впереди жаркие матчи плей-офф и главная, решающая схватка за чемпионство!

1Х World Cup Fan Festival - это эксклюзивная фан-зона и парк спортивных развлечений с трансляциями матчей ЧМ-2022, а также концерты известных артистов и невероятные интерактивы.

Фестиваль стартует с 13 декабря в Актау и Актобе, а 18 декабря мероприятие пройдет еще в двух городах: Шымкенте и Караганде.

Всех посетителей ждет шоу-программа с выступлением хедлайнеров, много активностей, вкусная еда и напитки, а самое главное - сказочная атмосфера!

Безлимитная зона PlayStation, напольный бильярд, красочные фотозоны, поле с bamper ball и многое другое абсолютно в свободном доступе для каждого гостя.

"Мы приглашаем всех жителей и гостей городов Актау, Актобе, Шымкента и Караганды на наш фестиваль! Компания 1XBET подарит настоящие эмоции и обещает всем присутствующим активный отдых и незабываемое шоу! Мы хотим, чтобы у каждого казахстанца была возможность прочувствовать атмосферу Катара у себя в городе", -  говорят в 1xteam.

Отметим, для всех желающих вход бесплатный! Зовите друзей и близких, планируйте дни предстоящих матчей и окунитесь в спортивный мир вместе с главным спонсором спортивных эмоций – компанией 1XBET!

Также специально к этому событию компания запустила акцию World Cup, где можно выиграть крутые призы: денежный приз до 10 000 000 тенге, крутейшую продукцию от Apple и Samsung, экшн-камеры Go Pro, а также новенький Hyundai Palisade!

Следите за новостями компании в социальных сетях и будьте в курсе предстоящих мероприятий.

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу 1xbet

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