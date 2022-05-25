"На опыте, в моменте и на максимуме". Игита — об игре, Семее и партнёрстве с 1XBET

Капитан FC Semey и один из самых опытных вратарей казахстанского футзала Игита рассказал о жизни и игре в Семее, философии команды, отношении к здоровью и партнёрстве с брендом 1XBET.

— Ты живёшь и играешь в Семее. Как этот город влияет на твою жизнь и карьеру?

— Семей — очень честный город. Здесь ценят результат и отношение к делу. Ты постоянно чувствуешь поддержку болельщиков, и это добавляет ответственности. Когда ты выходишь на площадку, ты представляешь не только клуб, но и город. Мне нравится этот баланс — спокойная жизнь вне паркета и максимальная концентрация во время матчей. В Алматы конечно более бурная жизнь, но мне комфортно находиться в Семее в более спокойной обстановке.

— FC Semey за короткое время стал одним из флагманов казахстанского футзала. В чём секрет команды?

— В правильных людях и правильных ценностях. В FC Semey нет случайных — каждый понимает, ради чего он здесь. Мы много работаем, анализируем, требуем друг от друга максимум. Результаты — это отражение этой философии. Да, мы уже заявили о себе, но внутри команды никто не считает, что потолок достигнут. Наоборот — есть ощущение, что это только начало.

— В 39 лет ты продолжаешь играть на топ-уровне. Как изменилось твоё отношение к здоровью?

— Сегодня здоровье — мой главный актив. Я отношусь к нему профессионально: восстановление, сон, питание, работа со специалистами. С возрастом ты понимаешь, что стабильность важнее резких рывков. Вратарь должен быть надёжным — и физически, и ментально.

— Опыт помогает справляться с давлением?

— Безусловно. Ты спокойнее читаешь игру, быстрее принимаешь решения. Понимаешь, когда нужно рисковать, а когда — сыграть проще. Это приходит только с годами и большим количеством матчей.

— Ты являешься амбассадором 1XBET. Что для тебя значит это партнёрство?

— Это партнёрство, построенное на доверии и уважении. 1XBET — компания, которая действительно поддерживает спорт и спортсменов. Это не формальный статус, а совместная работа: проекты, активность, внимание к деталям. В повседневной жизни это даёт уверенность и комфорт, а на площадке — дополнительную мотивацию.

— Это не влияет на твою сосредоточенность на игре?

— Совсем нет. Меня не дергают по пустякам. Мы сделали небольшую видеозапись, которую 1XBET использует для генерации ИИ видео, причем они это начали делать раньше. Я могу не отвлекаться от своих главных обязанностей вратаря, пока другой Я рассказывает про интересные новости из мира спорта на YouTube и в Instagram.

— В этом году ты стал номинантом на премию "Лучший амбассадор" на Metaratings Awards. Что для тебя это значит?

— Это приятно и ценно. Для меня это знак того, что я всё делаю правильно — и на площадке, и за её пределами. Быть амбассадором — значит представлять спорт, бренд и себя достойно. Такая номинация — дополнительная мотивация двигаться дальше и быть примером для молодых игроков.

— Что бы ты сказал своим поклонникам и фанатам?

— Поддержите меня на Metaratings Awards в номинации "Лучший амбассадор". А 6 марта приходите на домашний матч Лиги чемпионов с "Этуаль". Вместе с вами мы сделаем этот вечер по-настоящему особенным для Семея!

