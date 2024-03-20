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Матч ценой финала

Матч ценой финала
©Иллюстрация 1xBet

В ночь с 21-го на 22-ое марта пройдет невероятное событие в истории казахстанского футбола. Впервые наша сборная претендует на вакантное место для участия в Чемпионате Европы. Непосредственно для Казахстана таких матчей ожидается два, в случае победы в первом противостоянии с Грецией. Греки явные фавориты, так ещё и играют на домашней арене. В случае прохода греческой команды нашим парням предстоит встретиться с победителем пары Грузия - Люксембург, где Казахстан также выступит с гостевым статусом.

Вернемся к матчу с Грецией. Главный вопрос - кто будет вести игру? Что сборная Казахстана, что греки - все любят играть от обороны, внедряя резкие контрвыпады на ворота противника. Наши парни лучше играют без мяча, выгрызая мячи в районе штрафной площади. Греки играют примерно в той же манере, но есть одно “но”. В составе сборной Греции играют профессионалы высочайшего класса. Например, защитник “Ливерпуля” Костас Цимикас. Обойма греческого коллектива стоит в пределах 150 миллионов евро, в том время как Казахстан представлен игроками общей стоимостью в 21 миллион евро.

Аналитики компании 1xBet считают, что футболисты с Балканского полуострова безоговорочные фавориты встречи. 1.35 коэффициента - именно так оценили букмекеры шансы Греции. На Казахстан можно поставить с котировкой 10.5 коэффициента. Шансы нашей сборной оценены низко, но парни уже доказывали, что нет ничего невозможного, побеждая именитые сборные, проигрывая в несколько мячей.

Как никогда Казахстанской сборной требуется поддержка своих сограждан. Компания 1xBet подготовила невероятные подарки для болельщиков своей страны!

Актобе, Актау и Алматы, встречайте три праздника футбола! Самые преданные фанаты соберутся в важнейшую ночь для нашей сборной, чтобы увидеть возможный триумф Казахстана! Вход бесплатный!

- г.Алматы, Ледовый дворец “Almaty Arena” - начало в 21:30

- г.Актобе, Дворец Спорта “Коныс” - начало в 20:00

- г.Актау, СК “БС Арена” - начало в 20:00

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Также для всех любителей футбола и сборной Казахстана, компания 1xBet увеличила сумму фрибета по акции "Ставка без риска"! Ставьте на сборную Казахстана и не бойтесь, что она может проиграть. 1xBet вернет до 50 000 в случае, если ставка не зайдет!

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