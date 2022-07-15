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Матч-реванш: SD Family - "Амкал"

Матч-реванш: SD Family - "Амкал"
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Уже в эту субботу, 16 июля, в 19.00 на Центральном стадионе Алматы состоится долгожданный шоу-матч года: SD Family - "Амкал". Отметим, что "Амкал" является одним из главных блогерских клубов в СНГ.

Год назад команды встречались в рамках товарищеского матча. Тогда SD Family проиграл "Амкалу" со счетом 1:3. Единственный гол на счет столичного клуба забил капитан команды Дидар Сыдыкбек. В этот раз казахстанские парни готовы навязать борьбу и взять реванш за прошлое поражение. "Амкал" же, в свою очередь, едет на матч после прошедшего недавно медиа турнира в Москве, где коллектив занял первое место. Настроение и мотивация оформить очередную яркую победу у амкаловцев явно будут присутствовать.

За год SD Family также успели принять участие в Media Football League в Москве и дойти до плей-офф, неплохо сыграв с именитыми соперниками. В этом турнире казахстанцы были единственной приглашенной командой, представляющей другую страну. Наши ребята за период точно набрались опыта и стали сильнее. Стоит отметить, что "Семья" также первый коллектив из Казахстана, который представил страну в звездном футболе. Они являются полностью частным клубом и товарищеские встречи устраивают самостоятельно, поэтому давайте поддержим наших соотечественников за их инициативу и смелость!

Главный спонсор спортивных эмоций – компания 1XBET является партнером SD Family и активно поддерживает все начинания команды. Пожелаем ребятам действительно интересную игру и, конечно же, победу!

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