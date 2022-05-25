Легенды казахстанского футбола выйдут на поле вместе с мировыми звездами ©

25 апреля в Астане состоится грандиозное футбольное событие - Матч Легенд, который объединит мировых звезд и легенд казахстанского футбола на одном поле. "Астана Арена" вместимостью 30 000 зрителей станет местом встречи прошлого и настоящего, вдохновения и благодарности.

Матч Легенд — это не просто шоу. Это знак признания тем, кто создавал футбольную историю Казахстана, кто в сложные времена стоял у истоков развития спорта, кто подарил стране яркие моменты и гордость за свою команду.

Сегодня, когда казахстанский футбол стремительно развивается и выходит на новые высоты, важно не забывать о корнях, об истории, которая сделала все это возможным.

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Кто сыграет?

На поле выйдут легенды мирового футбола - признанные звезды, прославленные на международной арене.

Среди них:

Кларенс Зеедорф — победитель Лиги чемпионов с тремя разными клубами

Гаиска Мендьета — звезда испанского футбола

Димитар Бербатов — легенда "Манчестер Юнайтед"

Фернандо Морьентес — трижды победитель Лиги чемпионов с "Реалом"

Хавьер Дзанетти, Майкон, Джей-Джей Окоча, Клод Макелеле и другие великие игроки

Им составят компанию казахстанские легенды — те, кто вдохновлял поколения болельщиков и молодых футболистов в стране.

Программа мероприятия

Матч будет сопровождаться праздничной программой, концертами и активностями для всей семьи. Ожидается участие известных артистов, представителей футбольных академий, а также благотворительные инициативы в поддержку развития детского и женского футбола в Казахстане.

Послание организаторов

"Футбол — это не только про трофеи. Это про память, уважение и единство. Мы хотим, чтобы казахстанцы гордились своей футбольной историей и чувствовали свою причастность к ее будущему. 25 апреля мы празднуем вместе, с улыбкой и вдохновением", - говорят организаторы события.

Почему это важно

В мире, где спорт становится частью национальной идентичности, такие события помогают сохранять связь поколений, мотивировать молодежь и укреплять любовь к игре. Казахстан идет к своему большому футбольному будущему - и оно начинается с уважения к тем, кто стоял у истоков.

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"Мы хотим, чтобы каждый почувствовал: футбол — это праздник. Ушли с эмоциями, но еще и с подарками. Просто за то, что вы были с нами в этот день", — отмечают организаторы.

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