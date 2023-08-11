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"Красное" или "синее"? Первый тур АПЛ!

"Красное" или "синее"? Первый тур АПЛ!
©1XBET

Наконец-то мы дождались всеми любимую английскую Премьер-лигу. Уже в первом туре мы сможем посмотреть матч "Челси" - "Ливерпуль". Онлайн трансляция точно соберет большое количество футбольных фанатов на всей планете. А стоит ли этот матч такого внимания? Давайте разбираться.

В первую очередь стоит отметить, что оба клуба находятся в некоем пересмотре самих себя. Кажется, что "Ливерпуль" изжил свой легендарный проект, тем самым, "красные" распродали и отпустили большую часть своих игроков: Фабиньо, Фирмино, Мане, Хендерсон, Милнер, Кейта. Юрген Клопп и компания сильно омолаживают состав, совершая как точечные, так и довольно импульсивные покупки для усиления разных частей состава. Так можно отметить провальный трансфер Дарвина Нуньеза и его зимнюю подмогу в лице Коди Гакпо. Оба игрока ничем не помогли "Ливерпулю" в прошлом сезоне, из-за чего "мерсисайдцы" не попали в Лигу чемпионов и довольствуются Лигой Европы. 

Касательно "Челси" все более прозаично. Уход Романа Абрамовича из системы клуба изменил все. Новые владельцы из Америки решили совершить революцию и скупили половину рынка за баснословные деньги. Эта сумасшедшая закупка стала роковой в судьбе команды. Имея в обойме 30+ игроков, невозможно собрать органичный и боеспособный состав. Каждый футболист хороший и имеет нужные качества, но, не выходя на поле, он стагнирует и его хорошие качества тают на глазах. Нынешним летом "синие" произвели чистку и отдали треть своего состава, но также как и в прошлом году приобрели не самых известных персонажей.

Учитывая летнюю жизнь команды, а именно трансферы, предсезонную подготовку и в целом новости из стана коллективов кажется, что именно "Ливерпуль" победит в предстоящей встрече. Летние игры "красных" были не столь яркими и качество команд оставляло желать лучшего. У "Ливерпуля" прошло какое-то необычное "немецкое турне". Команда сыграла 5 игр, из которых 4 были против клубов из Бундеслиги 1 и 2. Проиграв лишь однажды (против "Баварии"), "Ливерпуль" довольствуется хорошим настроем перед началом сезона АПЛ. У "Челси" дела обстояли немного лучше, чем у "красных". Однако, в последней игре предсезонки была потеряна главная надежда "синих" - на 3 месяца выбыл Нкунку. Очень много игроков числятся в лазарете и не смогут помочь команде в первом туре.

Компания 1XBET считает, что "Ливерпуль" победит в данной встрече. 1XBET посчитал, что гости заслужили 2.43 коэффициента на свою победу, в то время как «Челси» отдают 3 коэффициента на успех. Но, несмотря на форму команд в прошлом сезоне, дважды коллективы отыграли на ноль. Две встречи закончились 0:0.

Данный матч выглядит довольно рисковым. Именно поэтому в 1XBET подготовили прекрасную акцию "Ставка без риска". Оставляйте прогноз на сайте или приложении и получайте возврат суммы до 20 000 тенге в виде фрибета, если ставка не зайдет! Не бойтесь поддержать своего фаворита, 1XBET поддержит ваш выбор.

Где посмотреть матч "Челси" - "Ливерпуль"? Телеканал Setanta показывает все матчи АПЛ в прямом эфире и в хорошем качестве. Переходите на сайт setanta.com и наслаждайтесь матчами лучшей футбольной лиги мира.

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