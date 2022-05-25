Конор Макгрегор стал новым амбассадором 1xBet

Есть имена, которые меняют правила игры. Конор Макгрегор - одно из них. 1xBet объявляет о начале партнерства с первым в истории UFC чемпионом одновременно в двух весовых категориях, глобальной спортивной суперзвездой и человеком, который навсегда преобразил мир смешанных единоборств.

Не просто боец. Не просто чемпион. Макгрегор - это король, который превратил UFC из нишевого спорта в глобальное шоу - с рекордными PPV-продажами, глобальным вниманием медиа и вовлечением массовой аудитории. Каждый выход ирландца в октагон остается событием международного масштаба.

Особое значение сотрудничество приобретает в преддверии UFC 329, который пройдет 11 июля. Главным событием турнира станет реванш между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем - спустя 13 лет после их первого поединка. Их встреча в 2013 году стала важной точкой в карьере обоих бойцов, а предстоящий бой уже сейчас называют самым ожидаемым событием последних лет в мире ММА.

Для 1xBet начало сотрудничества с одним из самых узнаваемых спортсменов мира это возможность стать частью истории, которая только начинается.

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