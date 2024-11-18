КФФ построила 13 футбольных полей по стандарту УЕФА

13 новых футбольных полей появились в республике в рамках проекта ALAŇ Казахстанской федерации футбола. На новых полях, соответствующих всем международным стандартам продолжаются занятия футболистов и проводятся различные турниры. Реновация полей осуществлена с привлечением внебюджетных средств.

Если в 2023 году в эксплуатацию сданы 4 футбольных полей, то по итогам этого года их количество возросло в разы. Новый газон постелен на стадионах в городах Алматы, Шымкент, Актобе, Жезказган, Кызылорда, Петропавловск, Усть-Каменогорск, Аягоз, Аксу, Балхаш, Атбасар, Сарань и селе Балпык би (область Жетысу). Специалисты дали высокую оценку качеству полей, в их числе и ветеран казахстанского футбола, главный тренер ФК "Алтай" Вахид Масудов.

"Новое поле хорошего качества, можно сказать, ближе к идеальному. Хорошо, что есть такой проект. Спасибо Казахстанской федерации футбола за то, что постелили такое шикарное поле. У нас в Усть-Каменогорске суровые погодные условия, а здесь теперь поле с подогревом", - заявил Вахид Масудов на церемонии открытия запасного поля стадиона "Восток" в г. Усть-Каменогорске.

Проект КФФ по реновации футбольных полей ALAÑ стартовал в 2023 году. Реализация осуществляется в рамках исполнения поручения Главы государства по развитию массового спорта. Рассчитанный на 3 года проект проходит при поддержке УЕФА, а генеральным партнером является букмекерская компания 1XBET. Основная цель - повышение качества спортивной инфраструктуры и развитие массового футбола в стране.

"Ранее в Жезказгане футбольные секции посещали около 30 детей, а с приобретением статуса области Улытау, только за 7 месяцев их количество возросло до 700. Для них играть на таком новом поле было мечтой. Очень хороший проект. От имени болельщиков футбола выражаем огромную благодарность КФФ. Я думаю, плоды от реализации проекта в течении 4-5 лет увидят детско-юношеские команды", - сказал на церемонии открытия обновленного поля стадиона "Металлург" в г. Жезказгане президент Ассоциации футбола области Улытау Галым Нуржанов.

Отметим, что следить за ходом строительства полей и узнавать все подробности можно на YouTube-канале ALAÑ, где публикуются дневники проекта. Новый выпуск посвящен проведенным работам на полях "Локомотив" (г. Атбасар) и "Сункар" (г. Сарань).