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Казахстанец признан лучшим бомбардиром в Медийной Футбольной Лиге в Москве!

Казахстанец признан лучшим бомбардиром в Медийной Футбольной Лиге в Москве!
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16 сентября стартовал второй сезон Медийной Футбольной Лиги, где были отобраны 18 самых востребованных команд. Казахстан уже второй год подряд представляет команда SD Family.

Напомним, что в прошлом году в МФЛ коллектив Дидара Сыдыкбека выступил впервые и сыграл с лучшими командами России. Тогда "Семья" показала неплохие результаты и за последний год провела несколько товарищеских матчей. Теперь SD уже с новыми силами принимает участие в Лиге-2022.

"В этом сезоне есть множество отличий от первого МФЛ. Во-первых, огромное количество новых команд, которые выглядят сильнее, чем наши соперники из первого сезона. Также стоит отметить, что число высококлассных игроков с огромным бэкграундом, молодых профессионалов, ну и медийных личностей в составах команд стало больше", - комментируют SD Family.

Также игрок SD Айбол Абикен на данный момент возглавляет таблицу лучших бомбардиров МФЛ-2022. Он стал автором всех четырех голов в двух играх. Айбол отмечает, что это командная заслуга, и в дальнейшем они будут претендовать на награду MVP (Most Valuable Player).  Недавно футболист стал гостем проекта ЖБ подкаст, где рассказал о ситуации с допингом, поделился мыслями о МФЛ и планами на будущее. Смотрите новый выпуск с Айболом на официальном YouTube-канале компании 1XBET.

На сегодня "Семья" сыграла с командой "Эгриси" вничью со счетом 2:2 и выиграла у команды Watch TV со счетом 1:2. В прошлую субботу SD еще раз доказали, что они лучшие: в матче против команды Fight Nights казахстанцы победили со счетом 2:1. Мячи забили: Дидар Сыдыкбек и Давид Мартиросян. После этой победы SD Family с 7 очками вышли в лидеры группы В.

Стоит отметить, что в этом сезоне звездный состав SD пополнился такими медийными личностями, как участник группы "Ирина Кайратовна" Алдияр Жапарханов, блогером-миллионником Ерболат Жанабылов, Артур Аскарулы, который известен как Archibalt, Женис Омаров по прозвищу Zheka Fatbelly и другие.

"Как говорил капитан команды Дидар Сыдыкбек: "Одна страна, одна семья, одна цель"! В МФЛ мы настроены победить и привезти золотую медаль в Казахстан! Помимо медали, мы делаем очень много контента, выпуски на нашем YouTube-канале, ежедневный контент в Tiktok и Instagram, стараемся выжимать плюсы из всего и радовать наших зрителей", - отмечает коллектив.

Напомним, что компания 1XBET является главным спонсором и партнером SD Family. Как отмечают в компании, одними из ключевых направлений 1XBET остаются развитие спорта в стране и поддержка отдельных команд и спортсменов. Главный спонсор спортивных эмоций верит в команду и желает побед и красивой игры!

Будьте в курсе о новостях "Семьи" и наблюдайте за результатами SD в социальных сетях.

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Метки:
Казахстан

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