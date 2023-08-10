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Как получить iPhone за 5000 тенге?

Как получить iPhone за 5000 тенге?
©1XBET

Компания 1XBET представляет Вашему вниманию возвращение полюбившейся многим акции "Apple Win 2.0".

Уже второй раз компания 1XBET проводит розыгрыш ценной техники от Apple. Впервые акция была проведена в апреле 2023 года и имела невероятный отклик от клиентов компании. В акции поучаствовало в районе 6500 человек, в которых было выявлено 38 обладателей новой, элитной техники от компании Apple.

Как и в прошлый раз компания 1XBET оставила концепцию акции и список призов, в котором:

-3 ноутбука Apple MacBook Pro 14"

-5 смартфонов Apple iPhone 14 Pro Max 256GB

-5 смартфонов Apple iPhone 14 Pro 256GB

-5 смартфонов Apple iPhone 14 256GB

-10 смарт-часов Apple Watch Series 8

-10 наушников Apple AirPods Pro 2, а также множество бонусов на сайте 1XBET!

Условия участия невероятно просты. Нужно всего лишь нажать "Принять участие", пополнить аккаунт при помощи ApplePay. Но это еще не все. Выполнив данные условия - можно будет получить  кешбэк 5% в виде промокода на фрибет! Подробная информация всегда доступна на странице акции.

Принимайте участие в невероятной акции от компании 1XBET и получайте возможность обновить свои девайсы! Желаем всем удачи!

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