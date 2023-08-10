Как получить iPhone за 5000 тенге?

Компания 1XBET представляет Вашему вниманию возвращение полюбившейся многим акции "Apple Win 2.0".

Уже второй раз компания 1XBET проводит розыгрыш ценной техники от Apple. Впервые акция была проведена в апреле 2023 года и имела невероятный отклик от клиентов компании. В акции поучаствовало в районе 6500 человек, в которых было выявлено 38 обладателей новой, элитной техники от компании Apple.

Как и в прошлый раз компания 1XBET оставила концепцию акции и список призов, в котором:

-3 ноутбука Apple MacBook Pro 14"

-5 смартфонов Apple iPhone 14 Pro Max 256GB

-5 смартфонов Apple iPhone 14 Pro 256GB

-5 смартфонов Apple iPhone 14 256GB

-10 смарт-часов Apple Watch Series 8

-10 наушников Apple AirPods Pro 2, а также множество бонусов на сайте 1XBET!

Условия участия невероятно просты. Нужно всего лишь нажать "Принять участие", пополнить аккаунт при помощи ApplePay. Но это еще не все. Выполнив данные условия - можно будет получить кешбэк 5% в виде промокода на фрибет! Подробная информация всегда доступна на странице акции.

Принимайте участие в невероятной акции от компании 1XBET и получайте возможность обновить свои девайсы! Желаем всем удачи!

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