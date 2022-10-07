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Известны фавориты The International 11

Известны фавориты The International 11
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Уже в эту субботу 8 октября начинается крупнейший турнир по киберспортивной дисциплине Dota 2. Соревнование начинается с отбора последних команд, которые составят компанию основного карда TI. Мы хотели бы рассмотреть несколько действительно сильных коллективов, оценить их шансы на предстоящую битву и сравнить с тем, что думают специалисты.

Первая команда в нашем списке – NAVI

Наверное, самая популярная франшиза в киберспорте Natus Vincere сейчас переживает не самые светлые времена. Их команда по Dota 2 в данный момент имеет баланс между опытом и молодостью. Однако, в последнее время была видна сильная дискоммуникация между старшим поколением и новенькими игроками. Коллектив Алексея Solo Березина не смог пройти региональные отборочные, но попали в Last Chance. Мы не питаем надежд на долгое пребывание команды на турнире, скорее всего они не смогут пройти в основную часть турнира. Но, как показывает многолетняя история The International – нет ничего невозможного, а с учетом последнего обновления игры многие организации могут не попасть в патч и дать слабину перед аутсайдерами.

Первая игра "Рожденных побеждать" состоится 8 октября в 8 утра по Астане, в которой они встретятся с американской командой Nouns. Аналитики компании 1XBET считают NAVI фаворитом в данном противостоянии.

Nouns - 6,55 ничья-2,54 Natus Vincere - 1,81

Следующими рассмотрим команду-фаворит отборочного турнира – Team Secret

Секретные полностью провалили отборы в Европе, но добыли для себя заветную путевку в  Last Chance квалификацию. Капитан команды Puppey вероятно может отыграть свой последний турнир и завершить профессиональную карьеру, естественно, хочется на мажорной ноте. Клементу уже 32 года и, являясь одним из самых старых игроков в Dota, вероятность окончания карьеры крайне высока. В команде также имеется польская звездочка Nisha, который проваливает этот сезон и не может показать приемлемую игру. Все фанаты Team Secret ждут, что опыт команды поможет выйти в основную часть соревнования и показать достойное выступление в течение всего турнира. Главный аргумент команды перед остальными – опыт игроков и безбашенность, которые вместе дают превосходный результат. Напомним, что Team Secret отыграли на юбилейном TI10 в прошлом году, где завоевали 3-е место. За «бронзовые медали» коллектив получил 3,6 млн долларов.

Первый матч европейского коллектива пройдет против команды Tempest из Южной Америка.

Team Secret - 1,37 ничья - 3,24 Tempest - 13.

Взгляды любителей киберспорта также направлены на команду из Азии T1

Микс из европейского класса, азиатской выдержки и австралийской необычности сколотил коллектив T1. Организация с большим опытом выступления в других киберспортивных дисциплинах очень бодро начала своё путь на полях Dota 2. К сожалению, победоносная команда стала очень часто проваливаться не только на международной арене, но и внутри своего региона. Таким образом в команду к азиатским парням присоединились двухкратные чемпионы The International в составе OG – Topson из Финляндии и Ana из Австралии. Почти все эксперты ожидали: что команда не сыграется, что языковой барьер будет мешать, что новички команды уже сбитые летчики. На деле оказалось, что прыть команды велика и соперникам приходится не сладко. На региональных отборочных они показали себя как выскочки с амбициями. Ожидается, что они неплохо проявят себя в отборе Last Chance, а после и в течение всего турнира.

Начинает свое выступление команда против соперника в лице Team Liquid, которые в данный момент являются самыми слабыми представителями отборочных по мнению экспертов и аналитиков, но не по мнению букмекеров.

T1 - 4,34 ничья - 2,2 Team Liquid - 2,42

Завершим наш ТОП командой из СНГ и главной надеждой региона в квалификации последнего шанса Virtus.Pro

Virtus.Pro или Outsiders, тэг под которым играли последние турниры и квалификации ребята из России, являются, наверное, самыми главными фаворитами данного мини-турнира. Команда, которая без проблем проводила квалификацию и очень недурно выступала на различных мероприятиях, крайне беззубо проиграла региональный отбор на The International. Стоит отметить, что VP в прошлом году очень классно проявили себя на турнире в Бухаресте и заняли 5-6 место. Заслуженно получив свои 1,4 млн долларов, команду покинуло несколько игроков. Обновленный ростер получал шквал критики с самого начала, но показывал результаты и начинал расти в качестве показываемой игры. Сейчас же большинство людей считает, они незаслуженно не попали в основную часть TI11 и не должны начинать турнир с борьбы за выживание в Last Chance. Возвращение блудного Ramzes666 придало уверенности коллективу, ведь на данный момент, Роман является самым опытным игроком команды, пусть ему всего 23 года. Если большинство организаций собирало дотеров по принципу "Опыт/молодость", то VP выбрали другой путь – "Скилл-скилл-и еще раз скилл". Все парни из российской команды являются персонально сильнейшими игроками на своей позиции, но, играя вместе, у них зачастую происходит недопонимание.

Первыми соперниками для Virtus.Pro станут перуанцы из Infamous, где первые являются абсолютными фаворитами в матче.

Virtus.pro - 1,39 ничья - 3,12 Infamous - 12,5

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Интервью Кака: отбор на чемпионат мира, "Кайрат" в Лиге чемпионов и будущее футзала в Казахстане

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