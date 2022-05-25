Итоги года с 1XBET: Феноменальные выигрыши, взлёты и падения

Уходящий 2025 год стал для клиентов 1XBET временем рекордов и неожиданных поворотов. В 1XBET проанализировали миллионы прогнозов, чтобы выяснить, на кого ставили чаще всего, какие матчи принесли выигрыши и как изменились предпочтения болельщиков.

Тренды года: Киберспорт наступает на пятки классике

По информации 1XBET, футбол традиционно удерживает звание спорта №1, но в этом году был зафиксирован исторический сдвиг: киберспорт официально обошёл теннис и хоккей по общему количеству прогнозов. Интерес к виртуальным сражениям растёт быстрее, чем к любому другому виду спорта.

Что касается стратегий, то в этом году фанаты ждали зрелищ:

Самый популярный исход: "Тотал Больше". Игроки верили в результативность и не прогадали.

Разочарование года: Ставка на "Победителя 1" (П1) заметно сдала позиции по сравнению с прошлым годом. Пользователи стали чаще искать более сложные и выгодные коэффициенты.

Любимцы публики: Команды и Атлеты

Как отметили в компании, в футбольном мире на вершину популярности неожиданно взлетела "Барселона". Именно на него партнёры 1XBET в этом году ставили чаще всего. Вторую строчку занял лондонский "Арсенал", продемонстрировав аномальный рост интереса, а замкнул тройку лидеров "Манчестер Сити", который постоянно находится в топах у букмекеров.

Топ-3 самых популярных спортсмена:

1. Карлос Алькарас (стал абсолютным лидером по количеству ставок)

2. Арина Соболенко

3. Янник Синнер

Интересный факт: наша соотечественница Елена Рыбакина также пользовалась огромным доверием игроков, расположившись на высокой 6-й строчке рейтинга, несмотря на нестабильный сезон.

Матчи, изменившие всё

Триумф болельщиков: Самым популярным для клиентов 1XBET стал матч Испания — Франция (5:4) в полуфинале Лиги Наций. Невероятное обилие голов оправдало ожидания болельщиков.

Главный апсет года: Больше всего поражений принесла встреча "Челси" — "ПСЖ". Разгрома от англичан не ожидал никто, а вера фанатов в звездный состав "ПСЖ" в этот раз не оправдалась.

1XBET поздравляет своих клиентов и партнёров с праздником и ждёт начало 2026 года с множеством проектов и различных интересностей.

