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International Gaming Awards 2023: 1xBet выиграл почетную награду

International Gaming Awards 2023: 1xBet выиграл почетную награду
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2023 год 1xBet начинает с приятной новости: глобальная беттинговая компания была признана лучшей в номинации "‎Инноватор года"‎ по версии международной премии International Gaming Awards. Вручение награды состоялось 6 февраля в лондонском отеле Savoy.

International Gaming Awards - одна из самых престижных мировых премий в сфере беттинга и гэмблинга. Вот почему получение такой награды является признанием заслуг 1xBet профессиональным сообществом и результатом кропотливой работы команды в течение всего года.

"Мы очень довольны победой, ведь она отражает одну из важнейших ценностей, которые присущи нашей компании. Стремление создавать тренды и не останавливаться на достигнутом - это то, без чего 1xBet не стал бы лидером в столь конкурентной индустрии, как гэмблинг.

В прошлом году топовый букмекер 1xBet вывел на рынок немало инновационных беттинговых продуктов, стал драйвером индустрии ставок на спорт, достиг рекордных финансовых показателей и претендовал на главные призы IGA в 11 номинациях. Награда "‎Инноватор года" - лучшее подтверждение наших заслуг и доказательство прогресса 1xBet", - заявил спикер компании Алекс Соммерс.

Среди ключевых преимуществ, которые были отмечены в заявке компании на номинацию:

  • ежедневный прием онлайн-ставок от более чем 3 000 000 пользователей;
  • до 25 000 событий в линии каждую неделю из 182 видов спорта и неспортивных рынков;
  • доступность сайта и приложений компании на 60 языках;
  • еженедельно более 16 000 событий доступно для ставок в режиме live;
  • прямые трансляции более 7000 спортивных событий каждую неделю;
  • уникальная функция Multi-LIVE, позволяющая игрокам выбирать несколько событий для просмотра в одном окне с возможностью сразу же делать ставки;
  • высокая функциональность мобильных приложений, не уступающих веб-версии сайта по удобству и скорости работы;
  • наличие 130 способов оплаты, с которыми игрок может быть уверен, что сможет легко пополнить счет и вывести с него средства;
  • постоянная расширяющаяся программа лояльности, в которой есть максимально разнообразные бонусы и акции на любой вкус;
  • оперативная служба поддержки, которая доступна на 31 языке в режиме 24/7.

Все эти преимущества были по достоинству оценены авторитетным жюри, в которое входят профессионалы высокого уровня. Их экспертиза и авторитет придают значительный вес наградам IGA. Вот почему 1xBet гордится тем, что неоднократно становился лауреатом премий International Gaming Awards. В списке трофеев надежного букмекера - награды лучшей спортивной беттинг-платформе.

Стоит отметить, что, помимо победы в номинации "‎Инноватор года"‎, 1xBet был отмечен в числе лучших в индустрии в следующих номинациях:

  • Лучший клиентский сервис
  • Лучший киберспортивный букмекер
  • Лучший мобильный оператор
  • Лучший мобильный спортивный продукт
  • Лучший онлайн оператор
  • Лучший оператор ставок на спорт
  • Уникальная беттинговая компания

Про 1xBet

1xBet - инновационный букмекерский бренд, основанный в 2007 году. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи событий в самых разных видах спорта. Веб-сайт и приложение компании доступны более чем на 60 языках.

1xBet имеет репутацию компании мирового уровня и сотрудничает со всемирно известными спортивными клубами и организациями: "Пари Сен-Жерменом", "Барселоной", "Лиллем", итальянской Серией А, Африканской конфедерацией футбола и многими другими. Также в списке партнеров 1xBet есть популярные киберспортивные организации: Team Spirit, OG Esports, K23, Tundra Esports и MIBR.

Букмекерская компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных премий, в том числе наград IGA, EGR, SBC, G2E Asia, EGR Nordics Awards и многих других.

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Метки:
1xbet Букмекеры

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