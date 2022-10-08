Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Рекламный материал
Новости спорта Букмекеры 1xbet.kz
Комментарии

Где смотреть решающие матчи АТР 500 Astana Open?

Где смотреть решающие матчи АТР 500 Astana Open?
©1XBET

Столица Казахстана принимает крупнейший в своей истории теннисный турнир - ATP 500, который гордо называется Astana Open. Прохладная погода не стала помехой для именитых теннисистов, ведь их ожидали горячие встречи друг с другом и все матчи проходят на комфортабельных закрытых кортах Астаны. Жители и гости столицы с нетерпением ждали турнир, все билеты были выкуплены на несколько дней до начала соревнования. Вот что значит - большой теннис в Казахстане!

Компания 1XBET не могла пройти мимо легендарного события и выступила спонсором трансляции ATP 500 на телеканале Qazsporttv.kz и Insporttv.kz.

"Мы хотим, чтобы каждый казахстанец, вне зависимости от его места жительства, мог прикоснуться к грандиозному празднику спорта. Благодаря своему партнеру - Федерации тенниса Казахстана, 1XBET смогла осуществить данную задачу", - говорят представители компании.

Жаркие баталии, необыкновенная атмосфера и неожиданные результаты – все это охарактеризовывает первый большой турнир в столице и компания 1XBET рада стать частью этого.

Также на сайте и приложении букмекерской компании 1XBET, после регистрации, любой желающий может увидеть трансляции финальных захватывающих матчей и поддержать своего фаворита!

Болейте за своих вместе с главным спонсором спортивных эмоций - компанией 1XBET!

Интервью Кака: отбор на чемпионат мира, "Кайрат" в Лиге чемпионов и будущее футзала в Казахстане

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
ATP Джокович Новак

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 10:14
1xbet.kz
Где смотреть решающие матчи АТР 500 Astana Open? Где смотреть решающие матчи АТР 500 Astana Open?
Вчера , 19:47
1xbet.kz
Известны фавориты The International 11 Известны фавориты The International 11
3 октября, 16:57
1xbet.kz
Казахстанец признан лучшим бомбардиром в Медийной Футбольной Лиге в Москве! Казахстанец признан лучшим бомбардиром в Медийной Футбольной Лиге в Москве!
28 сентября, 14:10
1xbet.kz
Беспрецедентный розыгрыш для казахстанцев! Как получить один из девяти Lexus? Беспрецедентный розыгрыш для казахстанцев! Как получить один из девяти Lexus?
21 сентября, 20:45
1xbet.kz
Удержит ли Казахстан лидерство в Лиге наций УЕФА? Удержит ли Казахстан лидерство в Лиге наций УЕФА?
15 сентября, 21:22
1xbet.kz
Shymkent Marathon побил рекорд! Shymkent Marathon побил рекорд!
6 сентября, 21:10
1xbet.kz
Возвращение Лиги чемпионов. Букмекер назвал фаворитов первого тура Возвращение Лиги чемпионов. Букмекер назвал фаворитов первого тура
1 сентября, 17:39
1xbet.kz
Как прошел киберспортивный фестиваль OINA Fest? Как прошел киберспортивный фестиваль OINA Fest?
28 августа, 12:18
1xbet.kz
US Open-2022: казахстанские теннисисты готовятся покорить Нью-Йорк US Open-2022: казахстанские теннисисты готовятся покорить Нью-Йорк
26 августа, 09:43
1xbet.kz
"Ювентус" VS "Рома": открыта гонка за скудетто! "Ювентус" VS "Рома": открыта гонка за скудетто!
24 августа, 09:25
1xbet.kz
Super Bol VS "Женис": 60 скаутов со всего мира, выступление Ninety One, один из лучших международных арбитров Super Bol VS "Женис": 60 скаутов со всего мира, выступление Ninety One, один из лучших международных арбитров
19 августа, 20:52
1xbet.kz
Бой-реванш между Усиком и Джошуа: на кону три чемпионских пояса Бой-реванш между Усиком и Джошуа: на кону три чемпионских пояса
18 августа, 11:40
1xbet.kz
Итоги турнира "1х Кубок Шымкента" Итоги турнира "1х Кубок Шымкента"
17 августа, 18:13
1xbet.kz
Кто получит "Золотой мяч"? Объявлены фавориты из списка кандидатов Кто получит "Золотой мяч"? Объявлены фавориты из списка кандидатов
12 августа, 17:56
1xbet.kz
SD Family VS Starmix: футбольный матч и концерт звезд шоу-бизнеса SD Family VS Starmix: футбольный матч и концерт звезд шоу-бизнеса
9 августа, 21:30
1xbet.kz
Испанский темперамент или немецкий класс: как закончится Суперкубок УЕФА между "Реалом" и "Айнтрахтом" Испанский темперамент или немецкий класс: как закончится Суперкубок УЕФА между "Реалом" и "Айнтрахтом"
9 августа, 10:30
1xbet.kz
"1Х Кубок Шымкента": турнир по мини-футболу с участием блогеров "1Х Кубок Шымкента": турнир по мини-футболу с участием блогеров
4 августа, 16:47
1xbet.kz
1XBET стал новым партнером ФК "Пари Сен-Жермен" 1XBET стал новым партнером ФК "Пари Сен-Жермен"
4 августа, 10:00
1xbet.kz
Анонс чемпионата Англии-2022/23. Премьер-лига Анонс чемпионата Англии-2022/23. Премьер-лига
29 июля, 18:29
1xbet.kz
Суперфутбольный уик-энд в Европе Суперфутбольный уик-энд в Европе
15 июля, 14:39
1xbet.kz
Матч-реванш: SD Family - "Амкал" Матч-реванш: SD Family - "Амкал"
13 июля, 20:10
1xbet.kz
Казахстанские клубы в еврокубках Казахстанские клубы в еврокубках
13 июля, 15:06
1xbet.kz
Кубок Азии по баскетболу 2022: Казахстан во главе "рейтинга силы"  Кубок Азии по баскетболу 2022: Казахстан во главе "рейтинга силы" 
8 июля, 20:44
1xbet.kz
Первая казахстанская теннисистка в финале "Уимблдона" Первая казахстанская теннисистка в финале "Уимблдона"
1 июля, 10:32
1xbet.kz
"Уимблдон-2022": Как проходит третий турнир "Большого шлема"? "Уимблдон-2022": Как проходит третий турнир "Большого шлема"?
30 июня, 19:28
1xbet.kz
Чемпионат по волейболу среди звезд эстрады и СМИ Чемпионат по волейболу среди звезд эстрады и СМИ
21 июня, 17:40
1xbet.kz
1XBET поддерживает Федерацию настольного тенниса РК 1XBET поддерживает Федерацию настольного тенниса РК
16 июня, 14:13
1xbet.kz
SD Family: Медийная футбольная лига, первые результаты и конфликт с фаворитами турнира SD Family: Медийная футбольная лига, первые результаты и конфликт с фаворитами турнира
13 июня, 19:59
1xbet.kz
Миллион за комбо! Миллион за комбо!
9 июня, 18:49
1xbet.kz
Ремейк финала чемпионата мира и Казахстан в лидерах Лиги наций УЕФА Ремейк финала чемпионата мира и Казахстан в лидерах Лиги наций УЕФА

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus