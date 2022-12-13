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Девять казахстанцев получили по Лексусу! Итоги розыгрыша самой крупной акции этого года АВТОБУМ 2.0

Девять казахстанцев получили по Лексусу! Итоги розыгрыша самой крупной акции этого года АВТОБУМ 2.0
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В преддверии Нового года и финала чемпионата мира по футболу в Катаре главный спонсор спортивных эмоций компания 1xBet подвел итоги акции АВТОБУМ 2.0 в прямом эфире на телеканале Астана и на официальном YouTube-канале компании разыграл девять новеньких авто класса люкс: Lexus LX570, NX250, ES250, а также офлайн разыграл 60 номиналов крутой техники, среди которых iPhone 13 Pro Max, Samsung Galaxy S22 Ultra и Sony PlayStation 5.

Для того чтобы сделать акцию глобальной для всей страны, главные призы были распределены по всем регионам. Это позволило претендовать на победу жителям всего Казахстана, каждый из которых получил равные шансы на победу.

Акция АВТОБУМ 2.0 собрала колоссальное количество участников и акционных билетов.

Со всего Казахстана в розыгрыше участвовало 16 миллионов билетов! Только в Алматинской области в городе Алматы количество акционных купонов составило рекордные 4,5 миллиона!

"Мы постарались провести максимально прозрачный розыгрыш и сделали упор именно на открытость процедуры, для того чтобы показать народу, что каждый казахстанец может испытать свою удачу и выиграть один из призов абсолютно честно", - комментируют представители компании.

Кто же эти счастливые победители?

Сразу после розыгрыша в прямом эфире команда 1xTeam начала обзвон всех 9 победителей: реакции были разные, кто-то ждал и был безумно счастлив, кто-то не поверил и только через пару часов перезвонил и уточнял, правда ли это. В любом случае каждый из победителей окончательно удостоверился в честности розыгрыша во время оформления автомобиля.

Обладателями новеньких Лексусов стали казахстанцы из таких городов, как Тараз, Алматы, Балхаш, Актау, Актобе, Экибастуз, Астана, Семей. Главным же победителем - обладателем авто Lexus LX570 стал алматинец! Напомним, что именно первое место, а именно LX570, было разыграно среди всех 16 миллионов билетов!

Подробнее о победителях можно будет узнать в нашем интервью на YouTube-канале 1х.

Компания благодарит всех участников акции АВТОБУМ 2.0! Желаем всем удачи, болейте за своих фаворитов вместе с главным спонсором спортивных эмоций - компанией 1xBet!

Отметим, что новая акция на сайте и в приложении 1xBet, приуроченная к ЧМ-22, уже у вас в телефонах. Скачивайте мобильное приложение 1XBET.

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