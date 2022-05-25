Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Сегодня 18:28
 

Чемпионская гонка АПЛ: ключевые матчи перед Новым годом

©1XBET

31 декабря английский футбол подарит болельщикам яркий тур Премьер-лиги. Аналитики 1XBET подготовили прогнозы на ключевые матчи вечера.

31 декабря английский футбол подарит болельщикам яркий тур Премьер-лиги. Аналитики 1XBET подготовили прогнозы на ключевые матчи вечера.

Арсенал — Астон Вилла, 31.12.2025 – 01:15

"Арсенал" третий сезон подряд идёт по чемпионскому маршруту и намерен наконец довести гонку до титула. Команда Микеля Артеты стала прагматичнее и жёстче, а лидерство в таблице, минимальное число поражений и серия побед подтверждают серьёзность амбиций. При этом давление со стороны "Манчестер Сити" и самой "Астон Виллы" не оставляет права на осечку.

Бирмингемцы, в свою очередь, прошли путь от нестабильного старта к полноценной борьбе за вершину. Команда Унаи Эмери набрала впечатляющий ход, оформив серию из 11 побед подряд. Умение переворачивать сложные матчи и глубина состава делают "Виллу" крайне опасным соперником, особенно с учётом победы в первом круге.

Матч обещает быть равным и результативным, с большим количеством опасных моментов у обеих ворот. Обе команды способны активно атаковать, создавать острые ситуации и держать соперника в напряжении на протяжении всего поединка.

Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон, 31.12.2025 – 01:15

При Рубене Амориме "Манчестер Юнайтед" демонстрирует заметный прогресс и уверенно держится в верхней части таблицы. Игра стала более организованной, однако травмы и ограниченная глубина состава мешают команде стабильно конкурировать с элитой АПЛ. Тем не менее в последних турах "красные дьяволы" регулярно набирают очки и подтверждают свою боеспособность.

"Вулверхэмптон" же переживает глубокий кризис. Последнее место, всего два очка после 18 туров и слабейшая оборона лиги практически не оставляют шансов на спасение. При этом "волки" иногда навязывают борьбу фаворитам, но системных изменений в игре по-прежнему не видно.

Главная проблема — оборона. Защита остаётся самой слабой в лиге, регулярно ошибается и не выдерживает давление на дистанции. Именно поэтому матчи с участием "Вулверхэмптона" чаще всего проходят в открытом и результативном ключе.

Предстоящая встреча обещает быть открытой и эмоциональной, с обилием атакующих действий с обеих сторон, в котором хозяева выглядят заметно предпочтительнее.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 18 13 3 2 33-11 42
2 Манчестер Сити 18 13 1 4 43-17 40
3 Астон Вилла 18 12 3 3 29-19 39
4 Ливерпуль 18 10 2 6 30-26 32
5 Челси 18 8 5 5 30-19 29
6 Манчестер Юнайтед 18 8 5 5 32-28 29
7 Сандерленд 18 7 7 4 20-18 28
8 Брентфорд 18 8 2 8 28-26 26
9 Кристал Пэлас 18 7 5 6 21-20 26
10 Фулхэм 18 8 2 8 25-26 26
11 Тоттенхэм Хотспур 18 7 4 7 27-23 25
12 Эвертон 18 7 4 7 18-20 25
13 Брайтон энд Хов Альбион 18 6 6 6 26-25 24
14 Ньюкасл Юнайтед 18 6 5 7 23-23 23
15 Борнмут 18 5 7 6 27-33 22
16 Лидс Юнайтед 18 5 5 8 25-32 20
17 Ноттингем Форест 18 5 3 10 18-28 18
18 Вест Хэм Юнайтед 18 3 4 11 19-36 13
19 Бернли 18 3 3 12 19-34 12
20 Вулверхэмптон Уондерерс 18 0 2 16 10-39 2

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
31 декабря 01:15   •   не начат
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
- : -
Вулверхэмптон Уондерерс
Вулверхэмптон Уондерерс
(Вулвергемптон)
