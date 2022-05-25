Чемпионская гонка АПЛ: ключевые матчи перед Новым годом

31 декабря английский футбол подарит болельщикам яркий тур Премьер-лиги. Аналитики 1XBET подготовили прогнозы на ключевые матчи вечера.

Арсенал — Астон Вилла, 31.12.2025 – 01:15

"Арсенал" третий сезон подряд идёт по чемпионскому маршруту и намерен наконец довести гонку до титула. Команда Микеля Артеты стала прагматичнее и жёстче, а лидерство в таблице, минимальное число поражений и серия побед подтверждают серьёзность амбиций. При этом давление со стороны "Манчестер Сити" и самой "Астон Виллы" не оставляет права на осечку.

Бирмингемцы, в свою очередь, прошли путь от нестабильного старта к полноценной борьбе за вершину. Команда Унаи Эмери набрала впечатляющий ход, оформив серию из 11 побед подряд. Умение переворачивать сложные матчи и глубина состава делают "Виллу" крайне опасным соперником, особенно с учётом победы в первом круге.

Матч обещает быть равным и результативным, с большим количеством опасных моментов у обеих ворот. Обе команды способны активно атаковать, создавать острые ситуации и держать соперника в напряжении на протяжении всего поединка.

Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон, 31.12.2025 – 01:15

При Рубене Амориме "Манчестер Юнайтед" демонстрирует заметный прогресс и уверенно держится в верхней части таблицы. Игра стала более организованной, однако травмы и ограниченная глубина состава мешают команде стабильно конкурировать с элитой АПЛ. Тем не менее в последних турах "красные дьяволы" регулярно набирают очки и подтверждают свою боеспособность.

"Вулверхэмптон" же переживает глубокий кризис. Последнее место, всего два очка после 18 туров и слабейшая оборона лиги практически не оставляют шансов на спасение. При этом "волки" иногда навязывают борьбу фаворитам, но системных изменений в игре по-прежнему не видно.

Главная проблема — оборона. Защита остаётся самой слабой в лиге, регулярно ошибается и не выдерживает давление на дистанции. Именно поэтому матчи с участием "Вулверхэмптона" чаще всего проходят в открытом и результативном ключе.

Предстоящая встреча обещает быть открытой и эмоциональной, с обилием атакующих действий с обеих сторон, в котором хозяева выглядят заметно предпочтительнее.

