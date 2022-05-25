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Бой Макгрегор - Холлоуэй: интриги главного поединка UFC 329

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Бой Макгрегор - Холлоуэй: интриги главного поединка UFC 329 ©1xbet

Возвращение короля UFC Конора Макгрегора и реванш поединка с Максом Холлоуэем спустя 13 лет просто взорвали мир единоборств, подняв интерес зрителей на небывалую высоту. Разберемся, чего ждать от поединка и что интересного приготовил для зрителей Макгрегор, новый амбассадор 1xBet.

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Возвращение короля UFC Конора Макгрегора и реванш поединка с Максом Холлоуэем спустя 13 лет просто взорвали мир единоборств, подняв интерес зрителей на небывалую высоту. Разберемся, чего ждать от поединка и что интересного приготовил для зрителей Макгрегор, новый амбассадор 1xBet.

13 лет назад Макгрегор уверенно победил единогласным решением судей, однако оба спортсмена с тех пор прошли совершенно разный путь. Для ирландца этот бой станет первым после пятилетнего перерыва, связанного с тяжелой травмой ноги, тогда как Холлоуэй остается одним из самых опытных и активных бойцов организации.

Главная интрига заключается в том, сможет ли Макгрегор вернуть прежнюю скорость, тайминг и нокаутирующую мощь после столь долгого отсутствия. Если Конору удастся навязать свою дистанцию и попадать фирменным левым, у него будут хорошие шансы на победу. Однако по совокупности факторов небольшим фаворитом выглядит именно Холлоуэй: его текущая форма, постоянная соревновательная практика и отличная функциональная готовность могут стать решающими в затяжном поединке.

Поединок Макгрегор — Холлоуэй пройдет 12 июля в Лас-Вегасе, США, в рамках турнира UFC 329. По времени Астаны выход бойцов в октагон ожидается примерно в 08:00–09:00 утра.

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