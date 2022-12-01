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Баскетбольный клуб IRBIS представил нового спонсора

Баскетбольный клуб IRBIS представил нового спонсора
©1XBET

Компания 1XBET и ПБК IRBIS (бывший SC Qazaqstan) рады объявить о сотрудничестве! Теперь главный спонсор спортивных эмоций выступит официальным спонсором алматинского клуба.

Напомним, что в прошлом году SC Qazaqstan стал победителем Высшей лиги Чемпионата РК и получил путевку в Национальную лигу. В новом сезоне они провели ребрендинг, и уже IRBIS Almaty начал выступать под новым неймингом.

"В нашей копилке еще один талантливый и крутой клуб! IRBIS - относительно молодая команда, но с очень хорошими перспективами. Мы считаем, что в дальнейшем наше сотрудничество принесет свои плоды и это станет началом активного роста БК и в целом развития спорта в стране", - отметили в 1XBET.

Команда SQ Qazaqstan была сформирована в 2021 году. Уже тогда коллектив дебютировал в Чемпионате страны среди мужских команд Высшей лиги сезона 2021-2022, где забрал первое место!

При клубе действует академия баскетбола, которая начала свою деятельность в 2017 году. Они являются призерами таких турниров, как Чемпионат города Алматы, школьная лига "Дай мяч" и Space Jam, Чемпионат РК среди юношей и девушек различных возрастных категорий.

"IRBIS олицетворяет дух южной столицы! Мы хотим, чтобы на наших матчах чувствовался алматинский вайб и наши болельщики могли не только насладиться игрой команды, но и понимали что они и есть частичка IRBIS Almaty! Также хочу отметить, что благодаря сотрудничеству с компанией 1XBET мы планируем запустить больше активностей. Обещаем, впереди нас ждут новые победы и невероятные эмоции!" - комментирует генеральный директор клуба Исмаил Бимендин.

Желаем процветания ПБК IRBIS Almaty! Следите за новостями главного спонсора спортивных эмоций - компании 1XBET!

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