Аналитики 1XBET предсказывают, что ждет АПЛ уже в эти выходные

Все потихоньку начинают привыкать к особенному календарю из-за зимнего чемпионата мира. Команды играют почти по три матча за десять дней, и это довольно сложный график для многих. Впереди Лига чемпионов, и календарь у коллективов будет крайне плотный. 23-й тур АПЛ пройдет в три дня, и мы выбрали по одному матчу в каждом игровом дне.

"Лестер" - "Тоттенхэм" (11.02 в 21:00)

Как же был хорош "Тоттенхэм" в матче против "Манчестер Сити"! Антонио Конте, который в данный момент восстанавливается после операции, смог подготовить свою команду к матчу с одной из сильнейших команд Европы. Все игроки лондонцев сейчас "в огне". Раскрываются Эмерсон и Кулушевски, стабильную игру показывают Сон и Хейберг, а Харри Кейн и вовсе стал лучшим бомбардиром "шпор" в истории клуба.

Вероятнее всего, "Лестеру" придется несладко в домашнем противостоянии с "Тоттенхэмом". Да, "лисы" одержали победу в матче с "Астон Виллой". Но "вилланы" - явно команда другого калибра, нежели коллектив из Лондона. Статистически бирмингемцы играли в более открытый и атакующий футбол, опережая "Лестер" по владению, ударам по воротам. Но главный статистический показатель всегда виден на табло в конце матча: 2-4 пользу гостей. Можем предположить, что домашняя игра против "Тоттенхэма" не будет отличаться от предыдущей. Игра вторым номером, попытки наковырять гол на стандартах, какие-то непредвиденные удары за пределами вратарской. Прошлый матч между командами вышел сумасшедшим. 6-2 в пользу "шпор". Хет-трик Сона в том матче был показательным.

Прогноз:

Победа "Тоттенхэма" за 2.18

Обе забьют - "да" за 1.68

"Лидс" - "Манчестер Юнайтед" (12.02 в 20:00)

Второй игровой день порадует играми двух манчестерских команд, но рассмотреть хотелось бы именно игру красной части города. Буквально на днях команды отыграли перенесенный матч 8-го тура. Если бы игра проходила по расписанию, с большой долей вероятности победу бы одержала красная дружина Эрика тен Хага. "Лидс" дал супербой, в котором "МЮ" пришлось отыгрывать два мяча. В итоге - потерянные драгоценные очки и изменение котировок на матч 23-го тура АПЛ. Мало верится, что "белых" хватит на новый вызов у себя дома, но стоит отметить, что "красным дьяволам" играть важнейший матч против "Барселоны" в Лиге Европы на следующей неделе. У "Манчестера" немного шансов зацепиться за чемпионство в АПЛ, а с учетом плотной конкуренции за место в ЛЧ, стоило бы подстраховаться и уйти с головой в завоевание трофея ЛЕ. Мы считаем, что "Лидс Юнайтед" смело навяжет борьбу и постарается забрать очки.

Прогноз:

"Лидс" не проиграет за 1.97

Тотал матча 2.5Б за 1.7

"Ливерпуль" - "Эвертон" (14.02 в 02.00)

Главный матч тура, естественно, "Ливерпуль" - "Эвертон". Мерсисайдское дерби всегда славилось своей зрелищностью. Вне зависимости от мест команд в турнирной таблице их противостояние отличается упорной борьбой, страстью и эмоциями на поле.

Синяя часть "Ливерпуля" вздохнула полной грудью после ухода Фрэнка Лэмпарда. Приход опытного тренера Шона Дайча ознаменовался сенсационной победой над лидером АПЛ "Арсеналом". Сейчас "ириски" ведут борьбу за выживание, но не думаем, что кому-то придет в голову мысль, что "Эвертон" не сохранит прописку в Премьер-лиге. Красная часть "Ливерпуля", наоборот, с каждой игрой все сильнее и сильнее беспокоится о будущем своей команды. Сейчас до первой строчки "красным" не хватает очков больше, чем до зоны вылета. Старую гвардию в лице Салаха, Фирмино, Ван Дейка и Хендерсона уже не считают эталоном стабильности. Египтянин так и вовсе сильно сдал после ухода своего визави Садио Мане. Верить в победу "Ливерпуля" в матче могут только его болельщики. На деле шансы команд равны, ведь встречаются коллективы, у которых кардинально разное настроение перед играми.

Прогноз:

Ничья за 4.48

Кальверт-Льюин забьет за 4.32

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