1XBET проведёт пабстомп финала Starladder Major в Алматы

В воскресенье 14 декабря Алматинские фанаты CS2 смогут ощутить атмосферу настоящей киберспортивной арены: в Event Space (ТРЦ FORUM) пройдёт масштабная трансляция финала главного турнира по Counter-Strike — Starladder Bucharest Major.
Компания 1XBET подготовила много сюрпризов для любителей качественного CS. Зрителей ждёт один из самых ожидаемых матчей года, который будет показан на большом экране с мощным звуком — в окружении сотен болельщиков и ярких эмоций.
Дата и время: воскресенье, сбор гостей в 18:00
Локация: Event Space, ТРЦ FORUM
Участников мероприятия ждут:
— большой экран и профессиональный звук;
— атмосфера настоящего киберспортивного шоу;
— активности, подарки и розыгрыши игровых скинов;
— возможность выиграть билеты на PGL Astana 2026.
Вход свободный, но требуется предварительная регистрация.
Количество мест ограничено — регистрация доступна на сайте: major-almaty.kz.
Организаторы приглашают всех поклонников CS прийти вместе с друзьями и стать частью финала, который обещает стать самым ярким киберспортивным событием сезона.
