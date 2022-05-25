1XBET претендует на звание лучшего букмекера Казахстана: голосование уже началось

Стартовало народное голосование третьей национальной премии в сфере спорта и бизнеса — Metaratings Top Awards 2026, которое определит лучших представителей спортивной индустрии Казахстана. 1XBET претендует стать лучшим букмекером страны уже второй год подряд.

Как отметили в компании, в этом году будут вручены 28 наград, разделённые на две большие категории – непосредственно спортивная и букмекерская. Спортсмены, клубы, федерации, журналисты, телеканалы и СМИ претендуют на 17 "статуэток", а беттинг-компании – на 11. Награждение победителей пройдет в одном из самых больших отелей центральной Азии – Ritz-Carlton Almaty.

Ключевая особенность премии — активное участие аудитории, поскольку именно народное голосование формирует шорт-листы финалистов. Голосование уже стартовало на сайте премии и продлится до 20 февраля 2026 года. Принять участие в народном голосовании может каждый.

По информации 1XBET, в прошлом году компания получила награды в номинациях "Лучший букмекер" и "Лучшее приложение". В этом году 1XBET номинирована во всех 11 категориях и рассчитывает на поддержку своих клиентов.

Лицензия №24358082 от 25 июля 2024 года, выдана ГУ "Комитет индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан". Срок действия 25 июля 2034 года.

