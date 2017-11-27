Визит в Мексику показал, что Головкина там любят не меньше, чем у нас - чемпион Казахстана-2017 по боксу

GGG посетил Мехико по приглашению президента WBC.
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Чемпион Казахстана по боксу 2017 года Берик Абдрахманов, являющийся участником Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, прокомментировал для Vesti.kz визит чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина в Мексику.
Кто лучший спортсмен Казахстана 2017 года?
- Ваше мнение по поводу того, что Геннадий Головкин в недавнем визите в Мексику стал послом Мехико. Добавит ли это ему популярности и сможет ли он зарабатывать в дальнейшем еще больше?
- Однозначно. Каждый гражданин нашей страны от мала до велика знает, кто такой Геннадий Головкин и каких высот он добился. Мальчишки записываются в зал во многом благодаря его успехам. Мечтают быть похожими на него. Его вклад в развитие и популяризацию бокса в стране неоспорим. Недавний визит в Мексику показал, что Головкина там любят не меньше, чем у нас. Да и вы, наверное, видели перед боем с "Канело", насколько внушительна была поддержка у Гены среди местных любителей бокса. От себя пожелаю GGG дальнейших успехов, верю в его победу над Альваресом во втором поединке.
Боксировать можно и до 40 лет. У меня остался долг за Олимпиаду-2016 - чемпион РК по боксу
Поединок Головкина с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом прошел в сентябре в Лас-Вегасе и завершился вничью. Причем большинство экспертов отдали победу в этом бою казахстанскому боксеру. Видео полного поединка можно посмотреть здесь.
Напомним, что Головкин посетил Мехико по приглашению президента Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулеймана. В ходе визита он навестил с подарками детей в госпитале, побывал на матче по американскому футболу на стадионе "Ацтека", где удостоился оваций от зрителей, и получил аналог "ключа от города" из рук мэра Мехико. Также сообщалось, что Головкин сделает пожертвование в фонд пострадавшим от сентябрьского землетрясения в Мехико. Позже Головкин поделился впечатлениями от поездки.
Добавим, что Головкин лидирует в голосовании в номинации "Лучший спортсмен Казахстана 2017 года" по версии Vesti.kz. Посмотреть всех претендентов на это звание можно здесь.