Геннадий Головкин получил аналог "ключа от города" из рук мэра Мехико

Казахстанский боксер прибыл в Мексику по приглашению президента WBC.
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Казахстанский боксер Геннадий Головкин, являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, стал почетным послом Мехико. Об этом сообщает официальная группа GGG во ВКонтакте.
Головкин получил официальное подтверждение от имени губернатора Штата Мехико Сити, признающее его в качестве Почетного гостя и Посла города Мехико за его продолжающуюся поддержку народу.
Отмечается, что данное признание является аналогичным вручению символичного "ключа от города". Официальную бумагу Головкину вручил мэр города Мехико Мигель Анхель Мансера Эспиноса.
В Мексику Головкин прибыл по приглашению президента Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулеймана. В рамках визита в Мехико казахстанский боксер посетил детский госпиталь, где подарил детям игрушки и раздал автографы.
Накануне Головкин побывал на матче по американскому футболу на стадионе "Ацтека", где удостоился оваций от зрителей. Также сообщалось, что в ходе визита Головкин сделает пожертвование в фонд пострадавшим от сентябрьского землетрясения в Мехико.
Фото со страницы vk.com/ggolovkin