Головкин навестил с подарками детей в больнице в Мехико

GGG поблагодарил всех докторов, кто помогает детям.
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Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин в рамках своего визита в Мехико посетил детский госпиталь. Об этом сообщает официальная группа GGG во ВКонтакте.
Вместе с Головкиным детей навестили президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман и министр здравоохранения Мексики. Казахстанский боксер подарил детям игрушки, а также оставил автографы.
"Хотел бы поблагодарить всех докторов, кто помогает детям. Это настоящая жизнь, наша обычная жизнь. Спасибо всем тем, кто поддерживает и помогает детям", - сказал Головкин.
В Мексику Головкин прибыл по приглашению президента WBC. Ранее сообщалось, что в ходе визита он сделает пожертвование в фонд пострадавшим от сентябрьского землетрясения в Мехико.
Сразу после прилета в Мехико Головкин побывал на матче по американскому футболу на стадионе "Ацтека". В перерыве игры НФЛ между командами "Нью-Ингленд Пэтриотс" и "Окленд Рэйдерс" казахстанский боксер вместе с другими знаменитостями вышел в центр поля и удостоился оваций за поддержку пострадавших от землетрясения.
Фото со страницы vk.com/ggolovkin