"Тронуло мое сердце". Головкин поделился впечатлениями от поездки в Мехико

Казахстанский боксер был приглашен президентом WBC.
Сегодня 10:37
Ссылки по теме:
- Том Леффлер раскрыл секрет успеха мировой популярности Головкина
- Головкин завоевал сердца мексиканцев. Горд, что он наш чемпион - президент WBC
- Геннадий Головкин получил аналог "ключа от города" из рук мэра Мехико
Фото: Erik Verduzco/ Las Vegas Review-Journal
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин поделился впечатлениями от поездки в Мехико, сообщает BoxingScene.com.
"Посещение детей в госпитале по-настоящему тронуло мое сердце. Было прекрасно подарить им особенный момент в этот день. Я выражаю огромное уважение докторам и медсестрам, лечащим детей и их семьи каждый день. Я благодарен Богу за то, что смог их навестить и принести им улыбки.
Огромной честью было получить официальную декларацию от губернатора Мансеры, признавшего меня официальным гостем и международным послом Мехико. Поскольку мы празднуем День благодарения, мы все должны благодарить за то благословение, которое мы получили. Моя поездка в Мексику определенно сделала это для меня", - сказал Головкин.
Ранее президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман назвал Головкина своим личным героем, а также выразил восхищение казахстанским боксером, добавив, что GGG завоевал сердца мексиканцев. В свою очередь, промоутер казахстанца Том Леффлер раскрыл секрет успеха мировой популярности Головкина.
Напомним, Головкин посетил Мехико по приглашению Сулеймана. В ходе визита он навестил с подарками детей в госпитале, побывал на матче по американскому футболу на стадионе "Ацтека", где удостоился оваций от зрителей, и получил аналог "ключа от города" из рук мэра Мехико. Также сообщалось, что Головкин сделает пожертвование в фонд пострадавшим от сентябрьского землетрясения в Мехико.
"Посещение детей в госпитале по-настоящему тронуло мое сердце. Было прекрасно подарить им особенный момент в этот день. Я выражаю огромное уважение докторам и медсестрам, лечащим детей и их семьи каждый день. Я благодарен Богу за то, что смог их навестить и принести им улыбки.
Огромной честью было получить официальную декларацию от губернатора Мансеры, признавшего меня официальным гостем и международным послом Мехико. Поскольку мы празднуем День благодарения, мы все должны благодарить за то благословение, которое мы получили. Моя поездка в Мексику определенно сделала это для меня", - сказал Головкин.
Ранее президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман назвал Головкина своим личным героем, а также выразил восхищение казахстанским боксером, добавив, что GGG завоевал сердца мексиканцев. В свою очередь, промоутер казахстанца Том Леффлер раскрыл секрет успеха мировой популярности Головкина.
Напомним, Головкин посетил Мехико по приглашению Сулеймана. В ходе визита он навестил с подарками детей в госпитале, побывал на матче по американскому футболу на стадионе "Ацтека", где удостоился оваций от зрителей, и получил аналог "ключа от города" из рук мэра Мехико. Также сообщалось, что Головкин сделает пожертвование в фонд пострадавшим от сентябрьского землетрясения в Мехико.