Головкин - мой личный герой - президент WBC

Маурисио Сулейман поделился впечатлениями от визита чемпиона в Мехико.
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Маурисио Сулейман и Геннадий Головкин. Фото WBC
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман поделился впечатлениями от визита чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина в Мехико, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сулейман не сдержал эмоций после того, как вместе с Головкиным посетил детский госпиталь. Казахстанский боксер подарил детям игрушки, а также оставил автографы.
"Невероятный день, заслуживающий уважения и высоко мотивирующий. GGG - мой личный герой", - написал Сулейман в своем аккаунте в "Твиттере".
Unbelievable day , humbling and highly motivational . GGG is my personal hero https://t.co/MetTEqXsyN— Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) 21 ноября 2017 г.
Напомним, в Мексику Головкин прибыл именно по приглашению главы WBC. Также в ходе визита он сделает пожертвование в фонд пострадавшим от сентябрьского землетрясения в Мехико.