Головкин завоевал сердца мексиканцев. Горд, что он наш чемпион - президент WBC

В ходе визита в Мехико GGG навестил детей в больнице, а также сорвал овации на футбольном матче.
Сегодня 08:41
Ссылки по теме:
- Головкин - мой личный герой - президент WBC
- Геннадий Головкин получил аналог "ключа от города" из рук мэра Мехико
- Головкин навестил с подарками детей в больнице в Мехико
Фото из твиттера Тома Леффлера
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выразил восхищение казахстанским боксером Геннадием Головкиным, являющимся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе. Об этом сообщает BoxingScene.com.
Недавно Головкин по приглашению Сулеймана прилетел в Мехико. В ходе визита посетил детский госпиталь, где подарил детям игрушки и раздал автографы. Также GGG побывал на матче по американскому футболу на стадионе "Ацтека", где удостоился оваций от зрителей. Кроме того сообщалось, что Головкин сделает пожертвование в фонд пострадавшим от сентябрьского землетрясения в Мехико.
"Геннадий завоевал сердца мексиканцев и стал одним из своих. Его доброта и большая любовь, которую он подарил этим маленьким чемпионам, борющимся за свои жизни, заслуживает уважения и вызвала слезы радости у многих из нас. Я так горд тем, что GGG - чемпион WBC в среднем весе. Он действительно представляет лучшее из бокса как в ринге, так и за его пределами", - заявил Сулейман.
Ранее президент WBC также назвал Головкина своим личным героем.
Недавно Головкин по приглашению Сулеймана прилетел в Мехико. В ходе визита посетил детский госпиталь, где подарил детям игрушки и раздал автографы. Также GGG побывал на матче по американскому футболу на стадионе "Ацтека", где удостоился оваций от зрителей. Кроме того сообщалось, что Головкин сделает пожертвование в фонд пострадавшим от сентябрьского землетрясения в Мехико.
"Геннадий завоевал сердца мексиканцев и стал одним из своих. Его доброта и большая любовь, которую он подарил этим маленьким чемпионам, борющимся за свои жизни, заслуживает уважения и вызвала слезы радости у многих из нас. Я так горд тем, что GGG - чемпион WBC в среднем весе. Он действительно представляет лучшее из бокса как в ринге, так и за его пределами", - заявил Сулейман.
Ранее президент WBC также назвал Головкина своим личным героем.