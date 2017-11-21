Том Леффлер раскрыл секрет успеха мировой популярности Головкина

Казахстанский боксер на прошлой неделе побывал в Китае, а на этой - в Мехико.
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Головкин на стадионе "Ацтека". Фото: marca.com
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина, рассказал о том, с чем связана международная популярность казахстанского боксера. Об сообщает BoxingScene.com.
"Когда мы вышли на поле перед 100 тысячами болельщиков стадиона "Ацтека", и они скандировали Triple G, это был один из тех моментов, который вы запомните навсегда. Секрет успеха в том, что GGG занимается больше продвижением своей карьеры на мировом уровне, когда не проводит боев, чем многие боксеры непосредственно перед поединками. На прошлой неделе он был в Китае с Джеком Ма, а на этой посетил Мехико по приглашению президента WBC", - сказал Леффлер.
Сам президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман назвал Головкина своим личным героем, а также выразил восхищение казахстанским боксером, добавив, что GGG завоевал сердца мексиканцев.
Напомним, в ходе визита в Мехико Головкин посетил детский госпиталь, где подарил детям игрушки и раздал автографы. Также GGG побывал на матче по американскому футболу на стадионе "Ацтека", где удостоился оваций от зрителей, и получил аналог "ключа от города" из рук мэра Мехико. Также сообщалось, что Головкин сделает пожертвование в фонд пострадавшим от сентябрьского землетрясения в Мехико.
"Когда мы вышли на поле перед 100 тысячами болельщиков стадиона "Ацтека", и они скандировали Triple G, это был один из тех моментов, который вы запомните навсегда. Секрет успеха в том, что GGG занимается больше продвижением своей карьеры на мировом уровне, когда не проводит боев, чем многие боксеры непосредственно перед поединками. На прошлой неделе он был в Китае с Джеком Ма, а на этой посетил Мехико по приглашению президента WBC", - сказал Леффлер.
Сам президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман назвал Головкина своим личным героем, а также выразил восхищение казахстанским боксером, добавив, что GGG завоевал сердца мексиканцев.
Напомним, в ходе визита в Мехико Головкин посетил детский госпиталь, где подарил детям игрушки и раздал автографы. Также GGG побывал на матче по американскому футболу на стадионе "Ацтека", где удостоился оваций от зрителей, и получил аналог "ключа от города" из рук мэра Мехико. Также сообщалось, что Головкин сделает пожертвование в фонд пострадавшим от сентябрьского землетрясения в Мехико.