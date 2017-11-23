Боксировать можно и до 40 лет. У меня остался долг за Олимпиаду-2016 - чемпион РК по боксу

После Игр в Рио он подумывал о завершении карьеры.
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Фото Данияра Майлыбаева©
Корреспондент Vesti.kz побеседовал с боксером Бериком Абдрахмановым, который недавно стал победителем чемпионата страны. Участник Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро рассказал о своем будущем и возможном возвращении в сборную.
- Берик, вы стали чемпионом Казахстана в Шымкенте в весе до 60 килограммов. Как сложился для вас турнир?
- К первенству Казахстана я готовился основательно. Давно хотел победить и проверить свои возможности. Турнир выдался ровным. Все боксеры были достойны победы. В целом, общий уровень подготовки и проведения соревнования был на высоте. Я остался доволен.
- В финале вы боксировали против давнего партнера по сборной Закира Сафиуллина. Расскажите, какой тактики придерживались.
- С Закиром мы боксируем уже на протяжении десяти лет в одном весе. Можно сказать, что основательно изучили друг друга. Если мне не изменяет память, это наш пятый с ним поединок. Он - очень опытный и техничный боксер. Рад, что удалось одолеть такого мастера и стать чемпионом Казахстана.
- Чем-то удивил вас Закир?
- После перехода в "Астана Арланс" он стал опытнее, можно сказать, заматерел. Превратился в бойца, который хорошо держится в ближнем бою.
- Что он сказал после боя?
- Не могу сказать, что мы с ним близкие друзья. Перед поединком пожелали друг другу удачи. Сошлись на том, что победит сильнейший.
- Могли бы назвать самый тяжелый бой на чемпионате Казахстана?
- Очень тяжело пришлось в четвертьфинале против Султана Заурбека. Оказался самым неудобным соперником. Что касается остальных боев, то они выдались на удивление легко. Возможно, сказалась усталость моих соперников или отсутствие опыта.
- Могли бы прояснить ситуацию: в прошлом году вы ушли из национальной сборной, или все-таки это решение тренерского штаба?
- Решение покинуть национальную сборную я принял сам. Хотелось отдохнуть и сделать перерыв на определенное время и определиться с будущим. Подумывал о завершении карьеры, однако боец внутри меня одолел желание завязать с боксом. Считаю, что принял правильное решение.
- Что делали за то время, что отсутствовали в сборной? Тренировки не забрасывали?
- Старался постоянно поддерживать форму, хоть и не выступал на соревнованиях. Ездил на сборы. За три месяца до начала чемпионата Казахстана начал выезжать на соревнования. В общем, нельзя было забрасывать тренировки, несмотря на отсутствие выступлений.
- Ваша цель - возвращение в сборную? На Азиатские Игры-2018 хотите поехать?
- Перед началом чемпионата Казахстана моей целью было определить свой нынешний уровень и понять насколько я смогу пройти дальше и заодно просмотреть новых соперников. Теперь моя задача - выступать на международной арене и представлять нашу страну на Азиатских Играх.
Да, и после поражения в первом бою и досрочного завершения на Играх в Рио за мной остался долг, который хочется вернуть. Подготовка идет полным ходом. Надеюсь на успешное выполнение поставленных задач. Хочется вернуться домой с победой.
- Как думаете, ваш возраст позволяет еще боксировать до 2020 года в любителях?
- Пока трудно загадывать, несмотря на то, что боксировать в любителях можно до сорока лет. Главное, чтобы позволяло здоровье. Не буду забегать вперед -время покажет.
- Кого-то из молодых в вашем весе могли бы отметить в Казахстане?
- Казахстан всегда славился большими талантами. Бокс не исключение. За последние несколько лет подросли многие перспективные боксеры, в числе которых Адилет Курметов, Дархан Жумсакбаев, Серикжан Темиржанов и ранее упомянутый Султан Заурбек. Все они - будущее нашего бокса.
- Хотите ли вы боксировать в новом сезоне за "Астана Арланс"?
- На данный момент скажу, что не планирую. Выступление за "Астана Арланс" требует большей подготовки и выносливости. Ответственность лежит колоссальная. Не буду спешить с этим решением.
31-летний Абдрахманов известен как чемпион Азии-2013 и бронзовый призер чемпионата мира-2013. На Олимпиаде-2016 он уступил в первом круге американцу Карлосу Бальдерасу.
- Берик, вы стали чемпионом Казахстана в Шымкенте в весе до 60 килограммов. Как сложился для вас турнир?
- К первенству Казахстана я готовился основательно. Давно хотел победить и проверить свои возможности. Турнир выдался ровным. Все боксеры были достойны победы. В целом, общий уровень подготовки и проведения соревнования был на высоте. Я остался доволен.
- В финале вы боксировали против давнего партнера по сборной Закира Сафиуллина. Расскажите, какой тактики придерживались.
- С Закиром мы боксируем уже на протяжении десяти лет в одном весе. Можно сказать, что основательно изучили друг друга. Если мне не изменяет память, это наш пятый с ним поединок. Он - очень опытный и техничный боксер. Рад, что удалось одолеть такого мастера и стать чемпионом Казахстана.
- Чем-то удивил вас Закир?
- После перехода в "Астана Арланс" он стал опытнее, можно сказать, заматерел. Превратился в бойца, который хорошо держится в ближнем бою.
- Что он сказал после боя?
- Не могу сказать, что мы с ним близкие друзья. Перед поединком пожелали друг другу удачи. Сошлись на том, что победит сильнейший.
- Могли бы назвать самый тяжелый бой на чемпионате Казахстана?
- Очень тяжело пришлось в четвертьфинале против Султана Заурбека. Оказался самым неудобным соперником. Что касается остальных боев, то они выдались на удивление легко. Возможно, сказалась усталость моих соперников или отсутствие опыта.
- Могли бы прояснить ситуацию: в прошлом году вы ушли из национальной сборной, или все-таки это решение тренерского штаба?
- Решение покинуть национальную сборную я принял сам. Хотелось отдохнуть и сделать перерыв на определенное время и определиться с будущим. Подумывал о завершении карьеры, однако боец внутри меня одолел желание завязать с боксом. Считаю, что принял правильное решение.
- Что делали за то время, что отсутствовали в сборной? Тренировки не забрасывали?
- Старался постоянно поддерживать форму, хоть и не выступал на соревнованиях. Ездил на сборы. За три месяца до начала чемпионата Казахстана начал выезжать на соревнования. В общем, нельзя было забрасывать тренировки, несмотря на отсутствие выступлений.
- Ваша цель - возвращение в сборную? На Азиатские Игры-2018 хотите поехать?
- Перед началом чемпионата Казахстана моей целью было определить свой нынешний уровень и понять насколько я смогу пройти дальше и заодно просмотреть новых соперников. Теперь моя задача - выступать на международной арене и представлять нашу страну на Азиатских Играх.
Да, и после поражения в первом бою и досрочного завершения на Играх в Рио за мной остался долг, который хочется вернуть. Подготовка идет полным ходом. Надеюсь на успешное выполнение поставленных задач. Хочется вернуться домой с победой.
- Как думаете, ваш возраст позволяет еще боксировать до 2020 года в любителях?
- Пока трудно загадывать, несмотря на то, что боксировать в любителях можно до сорока лет. Главное, чтобы позволяло здоровье. Не буду забегать вперед -время покажет.
- Кого-то из молодых в вашем весе могли бы отметить в Казахстане?
- Казахстан всегда славился большими талантами. Бокс не исключение. За последние несколько лет подросли многие перспективные боксеры, в числе которых Адилет Курметов, Дархан Жумсакбаев, Серикжан Темиржанов и ранее упомянутый Султан Заурбек. Все они - будущее нашего бокса.
- Хотите ли вы боксировать в новом сезоне за "Астана Арланс"?
- На данный момент скажу, что не планирую. Выступление за "Астана Арланс" требует большей подготовки и выносливости. Ответственность лежит колоссальная. Не буду спешить с этим решением.
31-летний Абдрахманов известен как чемпион Азии-2013 и бронзовый призер чемпионата мира-2013. На Олимпиаде-2016 он уступил в первом круге американцу Карлосу Бальдерасу.