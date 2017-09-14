Мы увидим второй бой Головкин - "Канело", который принесет больше прибыли. С нетерпением жду этой схватки - журналист ESPN

По его словам, это была настоящая мексиканская рубка.
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Журналист ESPN Фернандо Барбоза прокомментировал корреспонденту Vesti.kz ничью в поединке чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина в бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.
"Это был потрясающий бой. Настоящая мексиканская рубка. На мой взгляд это был близкий бой, но победил Головкин. Не могу понять, откуда судья вытащил 118-110. Мой счет 116-112. "Канело" хорошо потряс Головкина, но получил больше урона. В любом случае ничья - прекрасный итог и для фанатов, и для самих боксеров. Однако это в первую очередь, победа промоутеров! Браво Оскару Де Ла Хойя и Тому Леффлеру. Мы увидим второй бой, который принесет больше прибыли. Я с нетерпением жду этой схватки", - отметил Барбоза.
Напомним, что Головкин и "Канело" Альварес завершили бой вничью. Поединок, который состоялся на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118-110, другой - казахстанцу со счетом 115-113, третий выставил ничейные оценки - 114-114. Видео полного боя Головкин - "Канело" Альварес
Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей, однако казахстанец все равно стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса, защитив свои титулы. Ничейный результат породил множество споров. А Головкин на пресс-конференции после боя назвал судейство ужасным.