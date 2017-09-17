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Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
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Динамо ЦСП Крылатское (фарм) Астана 15:40
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Китай Фиджи 15:00
Австралия Китайский Тайбей 18:00
Фиджи Австралия 15:00
Казахстан Китай 18:00
Китайский Тайбей Фиджи 15:00
Австралия Казахстан 18:00
Китай Австралия 15:00
Казахстан Китайский Тайбей 18:00
Китайский Тайбей Китай 15:00
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Петрохим Астана 12:30
Чокс-То-Гоу Сарейет Рамалла 14:45
Моно Вампир Чокс-То-Гоу 12:30
Сарейет Рамалла Петрохим 19:45
Астана Сарейет Рамалла 12:30
Петрохим Моно Вампир 17:30
Моно Вампир Астана 14:45
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Балоев Каннингем
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АГМК СК Индия 19:00
СК Индия Алматы 15:00
Иле Ларестан 17:00
Обсуждаемые

Головкин - Альварес II. На какой арене должен состояться реванш?

Подсчитан приблизительный доход Головкина и Альвареса за их бой в Лас-Вегасе

Поединок завершился вничью.

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4 Комментария
Фото Турара Казангапова©, Vesti.kz
Фото Турара Казангапова©, Vesti.kz

Атмосфера вокруг поединка казахстанца Геннадия Головкина и мексиканского боксера Сауля "Канело" Альвареса до сих пор предельно напряжена. Особый пик наступил уже после масштабного события. Страсти под стать лозунгу "бой десятилетия". Тем не менее, не стоит забывать и про коммерческую часть поединка.

Подсчитана статистика точных и чистых ударов Головкина и Альвареса по раундам

Так, оба боксера могут заработать самые большие гонорары в карьере. Vesti.kz посчитали финансовый потенциал поединка. Все расчеты являются приблизительными.

Доход с продажи билетов

Не так давно СМИ назвали сумму, собранную после продажи билетов на поединок. В T-Mobile был аншлаг - ни одного свободного "квитка" в кассах не осталось. По Лас-Вегасу, в частности около места событий, висели вывески "Sold Out" (Распродано). И по приблизительным подсчетам, организаторы "подняли" 30 миллионов долларов. 

Из собранной суммы около 10 процентов отойдет на обслуживание вечера бокса. Услуги охраны, уборка, организация приезда, прочий сервис - все затраты производятся непосредственно с "билетной" выручки. После данных вычетов общая касса потеряет около трех миллионов (10 процентов от 30 миллионов долларов). Итого: 27 миллионов долларов.

PPV-продажи

Платные трансляции боксерских поединков - главный источник дохода. Чем выше количество PPV-продаж, тем больше заработает боксер. Неизвестно, сколько Головкин на пару с Альваресом смогли продать PPV. Однако многие склоняются к интервалу "от 1 миллиона до 1,5". Мы в расчет возьмет миллион.

Цена одной трансляции составила 70 долларов. В HD-формате - 80. Наверняка основные покупки будут сделаны за 70 долларов. Тогда в среднем заработок с PPV-трансляций составит 70 миллионов. Из них ровно 50 процентов отходит к операторам телевидения, осуществляющих вещание. В свою очередь HBO "забирает" 7,5 процентов. 

После несложных математических вычислений получаем: операторам - 35 миллионов (50 процентов от суммы), HBO - 5 250 000 (7,5 процентов от общего). Остаток: 29 750 000. Общая "чистая" сумма после всех обязательных вычетов составляет 56 750 000 долларов.

Теперь, что касается дополнительных "плюсов" в кассу. Продажа атрибутики - 1 миллион. Доход с продажи международных прав показа поединка - 3 миллиона долларов. Если округлить итоговую сумму, то получается где-то 60 миллионов долларов.

Как стало известно, в качестве гарантированного гонорара Альварес получит 5 миллионов, а Головкин - 3 миллиона, которые будут выплачены из полученных нами 60 миллионов. То есть, к моменту разделения совокупного дохода между командами, в кассе будет где-то 52 миллиона.

По информации СМИ, разделение гонораров будет производиться из расчета 70 процентов на 30 в пользу Альвареса. В таком случае GGG получит 15 600 000 долларов, в то время, как Golden Boy будет иметь на руках чек на 36 400 000. Из них "Канело" получит 25 480 000 долларов (в договоре с Golden Boy указано, что прибыль лица делят в расчете 70 процентов на 30 в пользу боксера).

В свою очередь Головкин разделит полученную сумму со своей командой, и в частности с промоутером Томом Леффлером. При этом не стоит забывать про личное спонсорство каждого (сумма контрактов неизвестна). 

Наш расчет довольно усредненный. Сумма PPV-продаж может быть как выше 1 миллиона, так и ниже. В таком случае поменяются и значения гонораров боксеров. Тем не менее, финансовый потенциал поединка очень высок. Глава Golden Boy Оскар Де Ла Хойя ожидает, что PPV-продажи "пробьют потолок". 

Прогноз: Головкин может заработать от 10 до 20 миллионов, Альварес - от 20 до 35 миллионов. Все зависит от PPV-продаж.

Напомним, что Головкин и "Канело" Альварес завершили бой вничью. Поединок, который состоялся 17 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118-110, другой - казахстанцу со счетом 115-113, третий выставил ничейные оценки - 114-114. Видео полного боя Головкин - "Канело" Альварес

Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей, однако казахстанец все равно стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса, защитив свои титулы. Ничейный результат породил множество споров. А Головкин на пресс-конференции после боя назвал судейство ужасным.

18 сентября стало известно, когда Головкин может провести свой следующий бой, а промоутер GGG назвал имена соперников на этот поединок и дату реванша с "Канело". Сегодня же чемпион мира по версии WBO в среднем весе британец Били Джо Сондерс бросил вызов казахстанскому боксеру.

Все новости о бое Головкин - "Канело" Альварес

  Комментариев: 4
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Комментарии

 
 
M585 Сегодня 16:03
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1589
ИНтересная информация, особенно про 7,5% HBO.
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Шах Ермекулы Сегодня 16:10
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1637
Явно что не миллион и не полтора, а гораздо больше
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Davor Shuker Сегодня 16:30
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 299
Если Головкин за этот бой заработает 15 млн то на повторный бой он может заработать от 30 до 50 млн, неплохой бизнес
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Пара Муратов Сегодня 16:48
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Че то аз го, Мейвезер онда арман дениз 200 млн доллар табатын бир бойда, а айтпакшы Генаны Астанага шакырды го осы 10 млн доллар беремиз деп, Канеломен кездескенди максат тутты олар бирак, сонда Канелодан тускени 15 млн болса онда куантарлыктай емес, мен 30 немесе 50 млн доллар таба ма деп умиттенип едим Гена!
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