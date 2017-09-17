Подсчитан приблизительный доход Головкина и Альвареса за их бой в Лас-Вегасе

Поединок завершился вничью.

Атмосфера вокруг поединка казахстанца Геннадия Головкина и мексиканского боксера Сауля "Канело" Альвареса до сих пор предельно напряжена. Особый пик наступил уже после масштабного события. Страсти под стать лозунгу "бой десятилетия". Тем не менее, не стоит забывать и про коммерческую часть поединка.

Подсчитана статистика точных и чистых ударов Головкина и Альвареса по раундам



Так, оба боксера могут заработать самые большие гонорары в карьере. Vesti.kz посчитали финансовый потенциал поединка. Все расчеты являются приблизительными.



Доход с продажи билетов



Не так давно СМИ назвали сумму, собранную после продажи билетов на поединок. В T-Mobile был аншлаг - ни одного свободного "квитка" в кассах не осталось. По Лас-Вегасу, в частности около места событий, висели вывески "Sold Out" (Распродано). И по приблизительным подсчетам, организаторы "подняли" 30 миллионов долларов.



Из собранной суммы около 10 процентов отойдет на обслуживание вечера бокса. Услуги охраны, уборка, организация приезда, прочий сервис - все затраты производятся непосредственно с "билетной" выручки. После данных вычетов общая касса потеряет около трех миллионов (10 процентов от 30 миллионов долларов). Итого: 27 миллионов долларов.



PPV-продажи



Платные трансляции боксерских поединков - главный источник дохода. Чем выше количество PPV-продаж, тем больше заработает боксер. Неизвестно, сколько Головкин на пару с Альваресом смогли продать PPV. Однако многие склоняются к интервалу "от 1 миллиона до 1,5". Мы в расчет возьмет миллион.



Цена одной трансляции составила 70 долларов. В HD-формате - 80. Наверняка основные покупки будут сделаны за 70 долларов. Тогда в среднем заработок с PPV-трансляций составит 70 миллионов. Из них ровно 50 процентов отходит к операторам телевидения, осуществляющих вещание. В свою очередь HBO "забирает" 7,5 процентов.



После несложных математических вычислений получаем: операторам - 35 миллионов (50 процентов от суммы), HBO - 5 250 000 (7,5 процентов от общего). Остаток: 29 750 000. Общая "чистая" сумма после всех обязательных вычетов составляет 56 750 000 долларов.



Теперь, что касается дополнительных "плюсов" в кассу. Продажа атрибутики - 1 миллион. Доход с продажи международных прав показа поединка - 3 миллиона долларов. Если округлить итоговую сумму, то получается где-то 60 миллионов долларов.



Как стало известно, в качестве гарантированного гонорара Альварес получит 5 миллионов, а Головкин - 3 миллиона, которые будут выплачены из полученных нами 60 миллионов. То есть, к моменту разделения совокупного дохода между командами, в кассе будет где-то 52 миллиона.



По информации СМИ, разделение гонораров будет производиться из расчета 70 процентов на 30 в пользу Альвареса. В таком случае GGG получит 15 600 000 долларов, в то время, как Golden Boy будет иметь на руках чек на 36 400 000. Из них "Канело" получит 25 480 000 долларов (в договоре с Golden Boy указано, что прибыль лица делят в расчете 70 процентов на 30 в пользу боксера).



В свою очередь Головкин разделит полученную сумму со своей командой, и в частности с промоутером Томом Леффлером. При этом не стоит забывать про личное спонсорство каждого (сумма контрактов неизвестна).



Наш расчет довольно усредненный. Сумма PPV-продаж может быть как выше 1 миллиона, так и ниже. В таком случае поменяются и значения гонораров боксеров. Тем не менее, финансовый потенциал поединка очень высок. Глава Golden Boy Оскар Де Ла Хойя ожидает, что PPV-продажи "пробьют потолок".



Прогноз: Головкин может заработать от 10 до 20 миллионов, Альварес - от 20 до 35 миллионов. Все зависит от PPV-продаж.

Напомним, что Головкин и "Канело" Альварес завершили бой вничью. Поединок, который состоялся 17 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118-110, другой - казахстанцу со счетом 115-113, третий выставил ничейные оценки - 114-114. Видео полного боя Головкин - "Канело" Альварес

Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей, однако казахстанец все равно стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса, защитив свои титулы. Ничейный результат породил множество споров. А Головкин на пресс-конференции после боя назвал судейство ужасным.

18 сентября стало известно, когда Головкин может провести свой следующий бой, а промоутер GGG назвал имена соперников на этот поединок и дату реванша с "Канело". Сегодня же чемпион мира по версии WBO в среднем весе британец Били Джо Сондерс бросил вызов казахстанскому боксеру.

Все новости о бое Головкин - "Канело" Альварес