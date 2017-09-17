Сондерс вызвал Головкина на объединительный бой

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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 0:1
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи Краснодар 1:5
Тосно Спартак М 2:2
Локомотив М Амкар 0:1
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Хетафе Барселона 1:2
Атлетико М Малага 1:0
Алавес Вильярреал 0:3
Жирона Севилья 0:1
Лас-Пальмас Атлетик 1:0
Реал Сосьедад Реал М 1:3
Эспаньол Сельта 2:1
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Фиорентина Болонья 2:1
Рома Верона Хеллас 3:0
Сассуоло Ювентус 1:3
Дженоа Лацио 2:3
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Бавария Майнц 4:0
РБ Лейпциг Боруссия М 2:2
Боруссия Д Кельн 5:0
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Тракай Судува 2:3
Судува Кауно Жальгирис 21:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 0:1
Тобол Ордабасы 0:0
Тараз Кайрат 1:5
Атырау Актобе 2:2
Шахтер Окжетпес 2:1
Кайсар Астана 1:4
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 2:0
Кайрат А Кыран 3:1
Жетысу Каспий 1:0
Байконур Махтаарал 1:1
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Бухоро Динамо См 0:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 1:2
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 2:1
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 2:0
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 2:3
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Даукенов Алырзаев 3:0
Головкин Альварес 1:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Спартак 5:4
ХК Сочи Торпедо НН 1:0
Адмирал Витязь 3:4 ОТ
Авангард Югра 3:2 ОТ
Барыс Сибирь 0:4
Динамо М Автомобилист 0:1
Салават Юлаев Северсталь 0:2
Ак Барс Динамо Р 7:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 1:2 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 1:2
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Недовесов, Хабибулин Гонсалес, Мольтени 3:1
Казахстан Аргентина 3:2
Кукушкин Шварцман 3:0
Попко Пелья 0:1 ТП
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Макхэйл Дияс 1:2
Като Дияс 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Берреттини Бублик 2:0
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 08:30
Нара Путинцева 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/4"
Султанов Мауленов 2:0
Ибрашева Баходырова 0:2
Юлдашева Куламбаева 0:2
Голопутова Айзатулина 1:2
Аяп Исмаилов 2:0
Детковская Меренкова 1:0 ТП
Черкасова Ким 0:2
Цивадзе, Цой Нарбеков, Жукаев 2:1
Бетов, Павлюченков Пак, Ташбулатов 2:0
Колиснык, Щерба Ломакин, Мауленов 2:0
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы 20:35
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эспаньол Сельта 2:1
Валенсия Малага 23:55
Барселона Эйбар 02:00
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Болонья Интер 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия М Штутгарт 22:30
Шальке-04 Бавария 00:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур Витязь 15:30
Торпедо НН Куньлунь Ред Стар 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сокол 18:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Стальные Лисы (мол) 19:00
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Керн Бублик 14:30
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Динамо М ЦСКА М 19:30
Спартак М Анжи 22:00
Ростов Локомотив М 19:30
Краснодар Зенит 22:00
Анжи Рубин 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Тоттенхэм 17:30
Саутгемптон Манчестер Юнайтед 20:00
Лестер Сити Ливерпуль 22:30
Брайтон Ньюкасл 21:00
Арсенал Вест Бромвич 01:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Валенсия Малага 23:55
Барселона Эйбар 02:00
Атлетик Атлетико М 23:55
Реал М Бетис 02:00
Вильярреал Эспаньол 23:55
Леванте Реал Сосьедад 02:00
Атлетико М Севилья 17:00
Алавес Реал М 20:15
Жирона Барселона 00:45
Хетафе Вильярреал 20:15
Реал Сосьедад Валенсия 00:45
Бетис Леванте 01:00
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Болонья Интер 00:45
Беневенто Рома 22:30
Ювентус Фиорентина 00:45
Лацио Наполи 00:45
Рома Удинезе 19:00
Ювентус Торино 00:45
Сампдория Милан 16:30
Интер Дженоа 19:00
Фиорентина Аталанта 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия М Штутгарт 22:30
Шальке-04 Бавария 00:30
Кельн Айнтрахт Фр 22:30
Гамбург Боруссия Д 00:30
Бавария Вольфсбург 00:30
Боруссия Д Боруссия М 22:30
Ганновер 96 Кельн 19:30
Байер Гамбург 22:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Акжайык Атырау 18:00
Кайрат Ордабасы 20:00
Актобе Тобол 20:00
Астана Тараз 15:00
Акжайык Шахтер
Окжетпес Атырау
Ордабасы Иртыш
Актобе Кайсар
Кайрат Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 15:00
Каспий Экибастуз 16:30
Махтаарал Кайрат А 17:00
Кыран Кызыл-Жар СК 17:00
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кыран
Кызыл-Жар СК Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Машъял Бухоро 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Нюрнберг Бохум 00:30
Бохум Ингольштадт 04 17:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Пирин Верея 23:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Маккаби Х 23:55
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Сфынтул Георге Зимбру 19:30
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Фастав Злин Славия П 21:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур Витязь 15:30
Торпедо НН Куньлунь Ред Стар 22:00
Трактор ХК Сочи 20:00
Слован Ак Барс 23:00
Авангард СКА 19:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Йокерит ЦСКА 21:30
Трактор Нефтехимик 20:00
Металлург Мг Салават Юлаев 20:00
Авангард Локомотив 17:00
Барыс Динамо М 17:00
Спартак Куньлунь Ред Стар 20:00
Трактор Ак Барс 17:30
Барыс СКА 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Торпедо УК Металлург Нк 17:00
Сарыарка Ермак 17:00
Сарыарка Металлург Нк 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Горняк Арлан 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Горняк Арлан 19:00
Номад Кулагер
Астана Бейбарыс
Темиртау Алтай-Торпедо
Алматы Иртыш
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Алматы Иртыш
Темиртау Алтай-Торпедо
Арлан Номад
Астана Кулагер
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Стальные Лисы (мол) 19:00
Сибирские Снайперы (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 17:30
Снежные Барсы (мол) Омские Ястребы (мол) 17:00
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Керн Бублик 14:30
Недовесов, Попко Маргароли, Миедлер 17:30
Недовесов Башич 14:00
Стаховский Попко 14:00
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Кайрат Аят 16:00
Футзал. Международные товарищеские матчи 2017/18
Азербайджан Казахстан
Азербайджан Казахстан
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Индивидуальная гонка. Финалы 17:05
Групповая гонка. Финалы 14:05
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Синтез-Академия (фарм) Астана 16:20
Динамо ЦСП Крылатское (фарм) Астана 15:40
Волейбол. Чемпионат мира по волейболу 2016/18. Женщины
Китай Фиджи 15:00
Австралия Китайский Тайбей 18:00
Фиджи Австралия 15:00
Казахстан Китай 18:00
Китайский Тайбей Фиджи 15:00
Австралия Казахстан 18:00
Китай Австралия 15:00
Казахстан Китайский Тайбей 18:00
Китайский Тайбей Китай 15:00
Фиджи Казахстан 18:00
Баскетбол. 26-й Кубок Чемпионов Азии среди клубных мужских команд 2017
Сарейет Рамалла Моно Вампир 14:45
Астана Чокс-То-Гоу 19:45
Петрохим Астана 12:30
Чокс-То-Гоу Сарейет Рамалла 14:45
Моно Вампир Чокс-То-Гоу 12:30
Сарейет Рамалла Петрохим 19:45
Астана Сарейет Рамалла 12:30
Петрохим Моно Вампир 17:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Балоев Каннингем
Харсан Дадли
Муздиман Макси
Гандбол. Женская Лига Чемпионов Азии 2017
Иле АГМК 15:00
Алматы Ларестан 17:00
Узбечка СК Индия 20:00
Алматы Иле 15:00
Ларестан Узбечка 17:00
АГМК СК Индия 19:00
Обсуждаемые

Сондерс вызвал Головкина на объединительный бой

Британец надеется провести поединок с казахстанцем в декабре этого года.

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13 Комментариев
Фото с сайта theworldboxingwall.com
Фото с сайта theworldboxingwall.com
Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британец Били Джо Сондерс (25-0, 12 КО) бросил вызов обладателю титулов WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этом же весе казахстанцу Геннадию Головкину (37-0-1, 33 КО) с предложением провести объединительный бой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сондерс в ночь с 16 на 17 сентября в Лондоне единогласным решением судей победил американца Вилли Монро-младшего, который в апреле 2015 года досрочно проиграл казахстанскому боксеру.

Сам Головкин в ту же ночь, но уже в Лас-Вегасе, не смог победить мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, впервые в карьере завершив поединок вничью. Сондерс назвал ограблением результат их поединка.

"Выходные закончились, возвращаюсь к хорошей еде, а на следующей неделе возвращаюсь в зал. Головкин, отличная работа в субботнем бою, чемпион. Ты готов? Потому что я да. Все пояса", - написал Сондерс в своем твиттере.

По словам промоутера британца Фрэнка Уоррена, его подопечный вернется на ринг в декабре: "Сондерс проведет бой в декабре. Надеемся, нашим соперником будет Головкин".

Ранее сам Сондерс заявил, что хочет побить Головкина сейчас, поскольку опасается, что потом такой шанс ему может уже не предоставиться.

Что касается Головкина, то его возвращение на ринг, по словам промоутера Тома Леффера, ожидается также в декабре. При этом Леффлер отмечал, что Сондерс просит "безумные деньги" за бой с казахстанцем.
  Комментариев: 13
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Комментарии

 
 
Казбек Тулетаев Сегодня 09:42
Статус: Дублёр
Рейтинг: 114
Не переешь, а то ручку не поднимишь)
Ответить 1
 
Davor Shuker Сегодня 09:46
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 293
Гена не упусти возможность, твоя мечта как ты говорил может стать реальностью, потом повторный бой с Канело и побит рекорд Хопкинса, подняться выше и там стать чемпионом. Мы за тебя
Ответить 0
 
WARden Сегодня 09:47
Статус: МСМК
Рейтинг: 903
Бой с Сондерсом это конечно хороший вариант для Геннадия, поскольку если он станет абсолютом интрига в следующем бою с Канело усилится. Прошлый бой меня разочаровал. Очень сильно пахло спектаклем. По-моему этот исход был предопределен изначально, тупо договорились. Слишком удачный расклад для всех, для будущего реванша, для интересов букмекеров, но не для бокса. Геннадий мог нокаутировать но не делал этого умышленно, потому что была договоренность на близкий бой без нокаута. Доказательства? Хорошо, кто может объяснить почему Геннадий не пробивал корпус? Почему прижимал к канатам и бездействовал, почему использовал одну и ту же комбинацию? Логичным является один ответ, просто потому что он боялся ненароком отправить его в нокаут и нарушить соглашение. Бой с Сондерсом будет интересен, потому что ГГГ надо реабилитироваться, скорее всего будет нокаут. А вот в реванше опять вопрос, что он посчитает более выгодным, продать все пояса за огромные деньги или все таки войти в зал славы.
Ответить 2
 
Nurlan Сегодня 09:52
Статус: МСМК
Рейтинг: 725
Я думаю Гене зал славы обеспечен. Тем более если он станет абсолютом.
Ответить 1
 
WARden Сегодня 09:54
Статус: МСМК
Рейтинг: 903
Nurlan, если он сольет последний бой Альваресу его слава не будет так безупречна
Ответить 0
 
love is Сегодня 10:05
Статус: Профи
Рейтинг: 357
WARden, согласен с вами, были очень хорошие моменты для нокдаунов. Но Гена почему то выдерживал паузы, что очень не характерно и не свойственно для Гены. Исходя из этого Гена хочет заработать деньги и скорее всего его следущий бой будет с М.Котто, а никак не Цыган
Ответить 0
 
Айдос Казтурганов Сегодня 09:52
Статус: Дублёр
Рейтинг: 102
Максимум 3 раунда будет накаут
Ответить 0
 
Aqmetov Kidirgali Сегодня 10:01
Статус: Профи
Рейтинг: 429
Гена лучше бы ты проиграл
Ответить -2
 
Qazaq Korgalzhyn Сегодня 10:02
Статус: Фанат
Рейтинг: 25
Ахмет Кыдыргали оттама
Ответить 1
 
WARden Сегодня 10:03
Статус: МСМК
Рейтинг: 903
Я понимаю что бокс превращается в шоу и решающим фактором становятся деньги, но осадок все равно присутствует. Подобный исход был понятен еще тогда когда промоутеры да и сам Абель говорили о том, что этот бой достоин трилогии. Трилогия это куча денег. Но нокаут не предполагает трилогии, потому что разрушает интригу. Выход? Не нокаутировать, умышленно. Получается спектакль ради денег, а как же бокс? Осадок остается еще и потому, что Геннадий для меня всегда был эталоном безупречности, далеким от всякого рода интриг, а в данном случае логика подсказывает, что получается что никто не идеален.
Ответить 1
 
KAIRAT Сегодня 10:11
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6742
Давай леффлер подписывай.с англичанином.куй пока горячо.сондерс явно расхрабился после боя головкин-канело.декабрь самый раз.для обьединения титулов.закончить год абсолютным чемпионом.
Ответить 0
 
WBOKING Сегодня 10:18
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1567
Давай гена потанцуем...
Ответить 1
 
Шах Ермекулы Сегодня 10:29
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1627
Идеальный вариант закончить год, таким боем!
Ответить 0
 