Подсчитана статистика точных и чистых ударов Головкина и Альвареса по раундам

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Тобол Ордабасы 0:0
Тараз Кайрат 1:5
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Зимбру Динамо-Авто 1:0
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Кайрат А Кыран 3:1
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Маккаби Н Маккаби Т-А 2:3
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Головкин Альварес 1:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Спартак 5:4
ХК Сочи Торпедо НН 1:0
Адмирал Витязь 3:4 ОТ
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Барыс Сибирь 0:4
Динамо М Автомобилист 0:1
Салават Юлаев Северсталь 0:2
Ак Барс Динамо Р 7:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
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Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 1:2
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
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Казахстан Аргентина 3:2
Кукушкин Шварцман 3:0
Попко Пелья 0:1 ТП
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Като Дияс 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Берреттини Бублик 2:0
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Ян Дияс 08:30
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Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/4"
Султанов Мауленов 2:0
Ибрашева Баходырова 0:2
Юлдашева Куламбаева 0:2
Голопутова Айзатулина 1:2
Аяп Исмаилов 2:0
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Черкасова Ким 0:2
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Болонья Интер 00:45
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Шальке-04 Бавария 00:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
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Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сокол 18:30
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Номад Бейбарыс 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
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Спартак М Анжи 22:00
Ростов Локомотив М 19:30
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Анжи Рубин 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Тоттенхэм 17:30
Саутгемптон Манчестер Юнайтед 20:00
Лестер Сити Ливерпуль 22:30
Брайтон Ньюкасл 21:00
Арсенал Вест Бромвич 01:00
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Валенсия Малага 23:55
Барселона Эйбар 02:00
Атлетик Атлетико М 23:55
Реал М Бетис 02:00
Вильярреал Эспаньол 23:55
Леванте Реал Сосьедад 02:00
Атлетико М Севилья 17:00
Алавес Реал М 20:15
Жирона Барселона 00:45
Хетафе Вильярреал 20:15
Реал Сосьедад Валенсия 00:45
Бетис Леванте 01:00
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Болонья Интер 00:45
Беневенто Рома 22:30
Ювентус Фиорентина 00:45
Лацио Наполи 00:45
Рома Удинезе 19:00
Ювентус Торино 00:45
Сампдория Милан 16:30
Интер Дженоа 19:00
Фиорентина Аталанта 00:45
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Боруссия М Штутгарт 22:30
Шальке-04 Бавария 00:30
Кельн Айнтрахт Фр 22:30
Гамбург Боруссия Д 00:30
Бавария Вольфсбург 00:30
Боруссия Д Боруссия М 22:30
Ганновер 96 Кельн 19:30
Байер Гамбург 22:00
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Акжайык Атырау 18:00
Кайрат Ордабасы 20:00
Актобе Тобол 20:00
Астана Тараз 15:00
Акжайык Шахтер
Окжетпес Атырау
Ордабасы Иртыш
Актобе Кайсар
Кайрат Тобол 20:00
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Шахтер-Булат Жетысу 15:00
Каспий Экибастуз 16:30
Махтаарал Кайрат А 17:00
Кыран Кызыл-Жар СК 17:00
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кыран
Кызыл-Жар СК Махтаарал
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Пирин Верея 23:00
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Амур Витязь 15:30
Торпедо НН Куньлунь Ред Стар 22:00
Трактор ХК Сочи 20:00
Слован Ак Барс 23:00
Авангард СКА 19:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Йокерит ЦСКА 21:30
Трактор Нефтехимик 20:00
Металлург Мг Салават Юлаев 20:00
Авангард Локомотив 17:00
Барыс Динамо М 17:00
Спартак Куньлунь Ред Стар 20:00
Трактор Ак Барс 17:30
Барыс СКА 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Торпедо УК Металлург Нк 17:00
Сарыарка Ермак 17:00
Сарыарка Металлург Нк 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Горняк Арлан 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Горняк Арлан 19:00
Номад Кулагер
Астана Бейбарыс
Темиртау Алтай-Торпедо
Алматы Иртыш
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Алматы Иртыш
Темиртау Алтай-Торпедо
Арлан Номад
Астана Кулагер
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Стальные Лисы (мол) 19:00
Сибирские Снайперы (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 17:30
Снежные Барсы (мол) Омские Ястребы (мол) 17:00
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Керн Бублик 14:30
Недовесов, Попко Маргароли, Миедлер 17:30
Недовесов Башич 14:00
Стаховский Попко 14:00
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Кайрат Аят 16:00
Футзал. Международные товарищеские матчи 2017/18
Азербайджан Казахстан
Азербайджан Казахстан
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Индивидуальная гонка. Финалы 17:05
Групповая гонка. Финалы 14:05
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Синтез-Академия (фарм) Астана 16:20
Динамо ЦСП Крылатское (фарм) Астана 15:40
Волейбол. Чемпионат мира по волейболу 2016/18. Женщины
Китай Фиджи 15:00
Австралия Китайский Тайбей 18:00
Фиджи Австралия 15:00
Казахстан Китай 18:00
Китайский Тайбей Фиджи 15:00
Австралия Казахстан 18:00
Китай Австралия 15:00
Казахстан Китайский Тайбей 18:00
Китайский Тайбей Китай 15:00
Фиджи Казахстан 18:00
Баскетбол. 26-й Кубок Чемпионов Азии среди клубных мужских команд 2017
Сарейет Рамалла Моно Вампир 14:45
Астана Чокс-То-Гоу 19:45
Петрохим Астана 12:30
Чокс-То-Гоу Сарейет Рамалла 14:45
Моно Вампир Чокс-То-Гоу 12:30
Сарейет Рамалла Петрохим 19:45
Астана Сарейет Рамалла 12:30
Петрохим Моно Вампир 17:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Балоев Каннингем
Харсан Дадли
Муздиман Макси
Гандбол. Женская Лига Чемпионов Азии 2017
Иле АГМК 15:00
Алматы Ларестан 17:00
Узбечка СК Индия 20:00
Алматы Иле 15:00
Ларестан Узбечка 17:00
АГМК СК Индия 19:00
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Подсчитана статистика точных и чистых ударов Головкина и Альвареса по раундам

По итогам 12 раундов боя, прошедшего в Лас-Вегасе, была зафиксирована ничья.

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33 Комментария
Альварес и Головкин. Фото: boxingscene.com
Альварес и Головкин. Фото: boxingscene.com

Youtube-канал Artorias Boxing провел анализ боя между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО), в рамках которого привел статистику точных и чистых ударов боксеров по раундам, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Головкин - Альварес:
1-й раунд: 8:8
2-й раунд: 11:8
3-й раунд: 10:9
4-й раунд: 16:6
5-й раунд: 17:5
6-й раунд: 15:6
7-й раунд: 15:4
8-й раунд: 21:6
9-й раунд: 13:5
10-й раунд: 25:12
11-й раунд: 13:4
12-й раунд: 17:9.

Таким образом, общий счет по успешно проведенным ударам показывает двукратное преимущество казахстанского боксера - 181:82 в пользу Головкина. При этом отмечается, что не были учтены удары, которые пришлись в блок или вскользь.

Сам бой, который прошел утром 17 сентября в Лас-Вегасе и установил рекорд посещаемости на T-Mobile Arena, завершился вничью, чем вызвал бурю негодования среди экспертов. Наибольший резонанс вызвали оценки Аделаиды Берд, которая выставила 118-110 в пользу "Канело", тогда как второй судья отдал победу Головкину со счетом 115-113, а третий насчитал ничью 114-114.

Между тем журналист Los Angeles Times Анхель Родригес призвал обратить внимание именно на Треллу, который отдал седьмой раунд "Канело". Это при том, что Моретти и даже Берд засчитали этот раунд в пользу Головкина. А если верить подсчетам Artorias Boxing, то Головкин вчистую выиграл седьмой отрезок.

 

  Комментариев: 33
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Комментарии

 
 
WARden Сегодня 12:20
Статус: МСМК
Рейтинг: 922
Это что то меняет? Возмущение людей крепнет. Народ требует реванша и справедливости. Геннадий смущенно улыбается (все знают кто чемпион, меня обокрали), Канелло ( мне на всех плевать, я победил (но в глубине души слава богу пронесло). Довольный Оскар потирает руки в предвкушении, он счастлив, партия удалась.
Ответить 2
 
Мурат 007. Можно просто Мурат))))). Сегодня 13:24
Статус: МСМК
Рейтинг: 951
WARden,Да ясень пень. То что ОДЛХ замутил, то замутил. Надо было ломать до конца. Ждали мексиканский стиль, Канело не выдержал. Удары ничего не решили. Надо было похоронить. Тогда был бы реальный результат. Вот АИБА чудаки. Могли бы на боях Левит и Тищенко огромные деньги сделать. Ан нет .
Ответить 1
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 13:28
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1302
Мурат 007. Можно просто Мурат)))))., ага ... Альварес не выдержал мексиканского стиля, но отвесил Головкину больше силовых, чем сам Головкин))
Ответить -1
 
#23 Сегодня 13:44
Статус: МСМК
Рейтинг: 732
Шымкентский пацанчик,ага если учитывать что его силовые выше боков не приходились))) а знаешь почему их было много, потому что это единственный способ кроме обнимашек хоть как-то отогнать Гену
Ответить 0
 
ER NUR Сегодня 13:58
Статус: МСМК
Рейтинг: 790
WARden,Саулешку обокрали!!! Никто не оценил саулешевкий заднеприводный новый мексиканский стиль.бегать задом наперед 12 раундов никто не сможет! А саулешка смог!! Никто это не оценил кроме Шимпоцика. Шимкенский поцек знаток заднего хода
Ответить 2
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 14:06
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1302
ER NUR, у вас просто припекает от того, что Головкин не смог нанести никакого ущерба Канело. Раньше вам вообще было все равно кто сколько и как бегает, потому что Головкин все равно нокаутировал этих мешков. А теперь видите ли вас начало не устраивать тактика контр-панчера... а все почему? потому что Головкин перестал справляться
Ответить 0
 
Rassul Talapov Сегодня 12:21
Статус: МСМК
Рейтинг: 954
Ёж все понял, а клоуны не хотят))
Ответить 1
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 12:21
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1302
Это видимо считали те же люди, что и первый бой Ковалев - Уорд. Даже поглаживания перчаткой засчитывались от Головкина. Вот уж действительно любительская школа набора очков - когда достаточно просто вытянуть руку. То, что Канело нанес больше силовых ударов и процент этих силовых выше - говорит о том, что Альварес профессионал и работал как профессионал, а не как любитель Головкин для набора всевдо-ударов.
Ответить -8
 
#23 Сегодня 12:29
Статус: МСМК
Рейтинг: 732
Шымкентский пацанчик,вот ты дятел упёртый а. Видать все вокруг балбесы, один ты иксперт, так тебе надо тогда на хбо идти или в судьи) ещё раз, половина силовых сауля пришлись в корпус и никакого эффекта не оказались, а Головкин все силовые нанёс по харе рыжего
Ответить 4
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 12:34
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1302
#23, ты мне так и не рассказал, где сказано, что силовые по голове ценятся больше чем силовые по корпусу
Ответить -4
 
#23 Сегодня 12:39
Статус: МСМК
Рейтинг: 732
Шымкентский пацанчик,я тебе ничего не должен во первых, а во вторых почитай предыдущие ветки, я все обосновал. Это ты ни на что ответить не можешь, а все твои высеры специалисты разбивают. Иди, учи что земля не плоская
Ответить 1
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 12:46
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1302
#23, по-первых, ты должен отчитываться передо мной. Во-вторых, ты ничего не обосновал.
Ответить -2
 
#23 Сегодня 12:58
Статус: МСМК
Рейтинг: 732
Шымкентский пацанчик,по-первых тебе по губешкам нашлепать надо)
Ответить 1
 
#23 Сегодня 12:54
Статус: МСМК
Рейтинг: 732
#23,хотя бы потому что в голову сложнее попасть и падают в основном от ударов в голову, а не в корпус, понял, балабол. Отсыхай, твою бредятину можешь не разжевывать и так всем понятно что это маразм
Ответить 1
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 13:28
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1302
#23, и что? Ты мне дай ссылку на правила, где говорится, что удары в голову ценнее... а то какая-то отсебятина
Ответить 0
 
#23 Сегодня 13:38
Статус: МСМК
Рейтинг: 732
Шымкентский пацанчик,а ты мне дай ссылку что джебы не засчитывают, неуч... Че по чистым попаданиям схавал да, статист мля)))
Ответить 0
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 14:07
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1302
#23, это не чистые попадания, это попадания считал какой-то самоучка
Ответить 0
 
ARE. A Сегодня 13:08
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 239
При этом отмечается, что не были учтены удары, которые пришлись в блок или вскользь.
Шымкентский пацанчик, - зная, что ты так скажешь, специально для тебя написали
Ответить 2
 
Мурат 007. Можно просто Мурат))))). Сегодня 13:16
Статус: МСМК
Рейтинг: 951
Шымкентский пацанчик,Кыз келиншектер по другому обясняют. Иди стол накрывай, платок на голову по шымкентский. За чаем обясню, если не поимеш по шымкентский обясню....Жугир Карындас.
Ответить 1
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 12:25
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1302
Головкина хотят вытащить за уши за счет этих любительских тычков
Ответить -2
 
WARden Сегодня 12:30
Статус: МСМК
Рейтинг: 922
Шымкентский пацанчик, я знаю что многие не согласятся, но никто не обратил внимание на то, что удары Канелло сопровождались звуком таким, ну более громко звучали и казались более мощными. Ударов Геннадия в этот раз не было слышно почти, такое фувство что он в них не вкладывался.
Ответить 0
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 12:41
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1302
WARden, Головкин вкладывался, но в большинстве случаев его силовые летели в канаты
Ответить -2
 
#23 Сегодня 12:32
Статус: МСМК
Рейтинг: 732
Шымкентский пацанчик,а то есть про чистые попадания тв схавал что натрепал, теперь опять за "тычки" взялся)) Горбатого могила исправит
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Шымкентский пацанчик Сегодня 12:39
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1302
#23, я с самого начала говорил, что у Головкина засчитывались удары, которых не было... любительские тычки - это не удары
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#23 Сегодня 12:41
Статус: МСМК
Рейтинг: 732
Шымкентский пацанчик,ага, запатентуй свои собственные правила бокса и живи по ним)
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KAIRAT Сегодня 12:44
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6764
ограбление века ,что и говорит то,все говорили ,без чистого нокаута,гене не видать победы, так и случилось, и это выгодно дельцам,вроде оскара и ,букмекерам,
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ARE. A Сегодня 13:11
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 239
Аделаида Берд - это был Шымкентский пацанчик)
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Мурат 007. Можно просто Мурат))))). Сегодня 13:17
Статус: МСМК
Рейтинг: 951
ARE. A, Кыз келиншектер)))))....
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#23 Сегодня 13:39
Статус: МСМК
Рейтинг: 732
ARE. A,Шымкентская телочка))
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Думан Сембаев Сегодня 13:52
Статус: Фанат
Рейтинг: 21
Дааа)))
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Qazaq Korgalzhyn Сегодня 13:53
Статус: Фанат
Рейтинг: 29
меняет , статистику испортили
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Эльдар Кабилдин Сегодня 13:57
Статус: Профи
Рейтинг: 416
Люди люди успокойтесь. Вы что не видели как бой проходил. Да это же все наигранно. То что будет ничья они и сами знали. Так как заранее все и о бо всём уже договорились. Тут главное деньги решают это бизнес. Это все сводится к реваншу. Ещё больше аншлага и больше наваротов. Де Ла Хоя знает что делать и как замутить бизнес. Это все продумано. Так что Гена в наваре и плюс он до сих пор чемпион с титулами. Он выйграл деньги. И это главное. В реванше он может дважды больше поднять. Если бы Гена накаутировал его. То реванш был бы скучном и люди знали бы заранее что Гена вновь фаворит а они все умно сделали. Ничья и интрига все ещё впереди. Ждём и ждём люди. Скора они как Майвейзер будут.
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Дамир Гинашев Сегодня 14:06
Статус: Любитель
Рейтинг: 11
Пацан сеннеге Гена туралы постоянно жаман айтасын Маманды Апанды или Карындасынды айдадыма ммм
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