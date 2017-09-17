Подсчитана статистика точных и чистых ударов Головкина и Альвареса по раундам

По итогам 12 раундов боя, прошедшего в Лас-Вегасе, была зафиксирована ничья.
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Youtube-канал Artorias Boxing провел анализ боя между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО), в рамках которого привел статистику точных и чистых ударов боксеров по раундам, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Головкин - Альварес:
1-й раунд: 8:8
2-й раунд: 11:8
3-й раунд: 10:9
4-й раунд: 16:6
5-й раунд: 17:5
6-й раунд: 15:6
7-й раунд: 15:4
8-й раунд: 21:6
9-й раунд: 13:5
10-й раунд: 25:12
11-й раунд: 13:4
12-й раунд: 17:9.
Таким образом, общий счет по успешно проведенным ударам показывает двукратное преимущество казахстанского боксера - 181:82 в пользу Головкина. При этом отмечается, что не были учтены удары, которые пришлись в блок или вскользь.
Сам бой, который прошел утром 17 сентября в Лас-Вегасе и установил рекорд посещаемости на T-Mobile Arena, завершился вничью, чем вызвал бурю негодования среди экспертов. Наибольший резонанс вызвали оценки Аделаиды Берд, которая выставила 118-110 в пользу "Канело", тогда как второй судья отдал победу Головкину со счетом 115-113, а третий насчитал ничью 114-114.
Между тем журналист Los Angeles Times Анхель Родригес призвал обратить внимание именно на Треллу, который отдал седьмой раунд "Канело". Это при том, что Моретти и даже Берд засчитали этот раунд в пользу Головкина. А если верить подсчетам Artorias Boxing, то Головкин вчистую выиграл седьмой отрезок.