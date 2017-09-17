Журналист Los Angeles Times призвал обратить внимание на судью боя Головкин - "Канело" с оценками 114-114

Он единственный из трех рефери, кто выставил ничью.
Сегодня 11:00
Ссылки по теме:
- Скандальный исход боя Головкин - Альварес вынудил букмекеров Лас-Вегаса вернуть часть ставок
- Стангрит потроллил судью за счет 118-110 в пользу "Канело" в бою с Головкиным
- Роуч, Ледерман, Рафаэль и другие эксперты выставили свои счета в поединке Головкин - Альварес
Альварес и Головкин. Фото: Getty Images
Журналист Los Angeles Times Анхель Родригес на фоне шумихи вокруг оценок женщины-судьи Аделаиды Берд, выставившей 118-110 в пользу мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-2, 34 КО) в бою против казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), призвал обратить внимание и на третьего судью.
Речь идет о Доне Трелле, который также отметился не менее странным вердиктом. Он единственный из трех рефери того поединка, кто выставил ничью 114-114. Его коллега Дэйв Моретти поставил 115-113 в пользу Головкина. В итоге в поединке между Головкиным и "Канело" была зафиксирована ничья.
Наибольшие вопросы у Родригеса вызвали оценки Треллы за седьмой раунд, который он отдал Альваресу. В то же время Моретти и даже Берд засчитали этот раунд в пользу Головкина. Это хорошо видно на фото судейских записок
"Почему никто не говорит о карточке Дона Треллы, в которой седьмой раунд отдан "Канело"? Это был раунд GGG определенно, а вместо этого стала ничья!" - написал Родригес в твиттере.
Между тем Берд уже отстранили от судейства, а также вызвали в Спортивную комиссию штата Невада (NSAC) для обоснования своих оценок.
В свою очередь, абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд призывал и вовсе уволить Берд. А тренер Головкина Абель Санчес предположил, что она могла прийти на бой с уже подписанной карточкой и предложил отправить ее обратно в школу.
Речь идет о Доне Трелле, который также отметился не менее странным вердиктом. Он единственный из трех рефери того поединка, кто выставил ничью 114-114. Его коллега Дэйв Моретти поставил 115-113 в пользу Головкина. В итоге в поединке между Головкиным и "Канело" была зафиксирована ничья.
Наибольшие вопросы у Родригеса вызвали оценки Треллы за седьмой раунд, который он отдал Альваресу. В то же время Моретти и даже Берд засчитали этот раунд в пользу Головкина. Это хорошо видно на фото судейских записок
"Почему никто не говорит о карточке Дона Треллы, в которой седьмой раунд отдан "Канело"? Это был раунд GGG определенно, а вместо этого стала ничья!" - написал Родригес в твиттере.
Между тем Берд уже отстранили от судейства, а также вызвали в Спортивную комиссию штата Невада (NSAC) для обоснования своих оценок.
В свою очередь, абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд призывал и вовсе уволить Берд. А тренер Головкина Абель Санчес предположил, что она могла прийти на бой с уже подписанной карточкой и предложил отправить ее обратно в школу.
Why aren't more people talking about Don Trelles card giving 7th to Canelo? That was GGG round by far and that flips the draw to a GGG split— Angel Rodriguez (@ajrod) September 17, 2017