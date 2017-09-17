Журналист Los Angeles Times призвал обратить внимание на судью боя Головкин - "Канело" с оценками 114-114

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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 0:1
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи Краснодар 1:5
Тосно Спартак М 2:2
Локомотив М Амкар 0:1
Зенит Уфа 3:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Кристал Пэлас Саутгемптон 0:1
Ливерпуль Бернли 1:1
Тоттенхэм Суонси Сити 0:0
Челси Арсенал 0:0
Манчестер Юнайтед Эвертон 4:0
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Хетафе Барселона 1:2
Атлетико М Малага 1:0
Алавес Вильярреал 0:3
Жирона Севилья 0:1
Лас-Пальмас Атлетик 1:0
Реал Сосьедад Реал М 1:3
Эспаньол Сельта 2:1
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 2:1
Рома Верона Хеллас 3:0
Сассуоло Ювентус 1:3
Дженоа Лацио 2:3
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Бавария Майнц 4:0
РБ Лейпциг Боруссия М 2:2
Боруссия Д Кельн 5:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 2:3
Судува Кауно Жальгирис 21:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 0:1
Тобол Ордабасы 0:0
Тараз Кайрат 1:5
Атырау Актобе 2:2
Шахтер Окжетпес 2:1
Кайсар Астана 1:4
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 2:0
Кайрат А Кыран 3:1
Жетысу Каспий 1:0
Байконур Махтаарал 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 0:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 1:2
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 2:1
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 2:0
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 2:3
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Даукенов Алырзаев 3:0
Головкин Альварес 1:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Спартак 5:4
ХК Сочи Торпедо НН 1:0
Адмирал Витязь 3:4 ОТ
Авангард Югра 3:2 ОТ
Барыс Сибирь 0:4
Динамо М Автомобилист 0:1
Салават Юлаев Северсталь 0:2
Ак Барс Динамо Р 7:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 1:2 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 1:2
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Недовесов, Хабибулин Гонсалес, Мольтени 3:1
Казахстан Аргентина 3:2
Кукушкин Шварцман 3:0
Попко Пелья 0:1 ТП
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Като Дияс 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Берреттини Бублик 2:0
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 08:30
Нара Путинцева 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/4"
Султанов Мауленов 2:0
Ибрашева Баходырова 0:2
Юлдашева Куламбаева 0:2
Голопутова Айзатулина 1:2
Аяп Исмаилов 2:0
Детковская Меренкова 1:0 ТП
Черкасова Ким 0:2
Цивадзе, Цой Нарбеков, Жукаев 2:1
Бетов, Павлюченков Пак, Ташбулатов 2:0
Колиснык, Щерба Ломакин, Мауленов 2:0
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы 20:35
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эспаньол Сельта 2:1
Валенсия Малага 23:55
Барселона Эйбар 02:00
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Болонья Интер 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия М Штутгарт 22:30
Шальке-04 Бавария 00:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур Витязь 15:30
Торпедо НН Куньлунь Ред Стар 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сокол 18:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Стальные Лисы (мол) 19:00
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Керн Бублик 14:30
Недовесов, Попко Маргароли, Миедлер 17:30
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Динамо М ЦСКА М 19:30
Спартак М Анжи 22:00
Ростов Локомотив М 19:30
Краснодар Зенит 22:00
Анжи Рубин 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Тоттенхэм 17:30
Саутгемптон Манчестер Юнайтед 20:00
Лестер Сити Ливерпуль 22:30
Брайтон Ньюкасл 21:00
Арсенал Вест Бромвич 01:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Валенсия Малага 23:55
Барселона Эйбар 02:00
Атлетик Атлетико М 23:55
Реал М Бетис 02:00
Вильярреал Эспаньол 23:55
Леванте Реал Сосьедад 02:00
Атлетико М Севилья 17:00
Алавес Реал М 20:15
Жирона Барселона 00:45
Хетафе Вильярреал 20:15
Реал Сосьедад Валенсия 00:45
Бетис Леванте 01:00
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Болонья Интер 00:45
Беневенто Рома 22:30
Ювентус Фиорентина 00:45
Лацио Наполи 00:45
Рома Удинезе 19:00
Ювентус Торино 00:45
Сампдория Милан 16:30
Интер Дженоа 19:00
Фиорентина Аталанта 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия М Штутгарт 22:30
Шальке-04 Бавария 00:30
Кельн Айнтрахт Фр 22:30
Гамбург Боруссия Д 00:30
Бавария Вольфсбург 00:30
Боруссия Д Боруссия М 22:30
Ганновер 96 Кельн 19:30
Байер Гамбург 22:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Акжайык Атырау 18:00
Кайрат Ордабасы 20:00
Актобе Тобол 20:00
Астана Тараз 15:00
Акжайык Шахтер
Окжетпес Атырау
Ордабасы Иртыш
Актобе Кайсар
Кайрат Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 15:00
Каспий Экибастуз 16:30
Махтаарал Кайрат А 17:00
Кыран Кызыл-Жар СК 17:00
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кыран
Кызыл-Жар СК Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Машъял Бухоро 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Нюрнберг Бохум 00:30
Бохум Ингольштадт 04 17:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Пирин Верея 23:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Маккаби Х 23:55
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Сфынтул Георге Зимбру 19:30
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Фастав Злин Славия П 21:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур Витязь 15:30
Торпедо НН Куньлунь Ред Стар 22:00
Трактор ХК Сочи 20:00
Слован Ак Барс 23:00
Авангард СКА 19:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Йокерит ЦСКА 21:30
Трактор Нефтехимик 20:00
Металлург Мг Салават Юлаев 20:00
Авангард Локомотив 17:00
Барыс Динамо М 17:00
Спартак Куньлунь Ред Стар 20:00
Трактор Ак Барс 17:30
Барыс СКА 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Торпедо УК Металлург Нк 17:00
Сарыарка Ермак 17:00
Сарыарка Металлург Нк 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Горняк Арлан 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Горняк Арлан 19:00
Номад Кулагер
Астана Бейбарыс
Темиртау Алтай-Торпедо
Алматы Иртыш
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Алматы Иртыш
Темиртау Алтай-Торпедо
Арлан Номад
Астана Кулагер
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Стальные Лисы (мол) 19:00
Сибирские Снайперы (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 17:30
Снежные Барсы (мол) Омские Ястребы (мол) 17:00
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Керн Бублик 14:30
Недовесов, Попко Маргароли, Миедлер 17:30
Недовесов Башич 14:00
Стаховский Попко 14:00
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Кайрат Аят 16:00
Футзал. Международные товарищеские матчи 2017/18
Азербайджан Казахстан
Азербайджан Казахстан
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Индивидуальная гонка. Финалы 17:05
Групповая гонка. Финалы 14:05
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Синтез-Академия (фарм) Астана 16:20
Динамо ЦСП Крылатское (фарм) Астана 15:40
Волейбол. Чемпионат мира по волейболу 2016/18. Женщины
Китай Фиджи 15:00
Австралия Китайский Тайбей 18:00
Фиджи Австралия 15:00
Казахстан Китай 18:00
Китайский Тайбей Фиджи 15:00
Австралия Казахстан 18:00
Китай Австралия 15:00
Казахстан Китайский Тайбей 18:00
Китайский Тайбей Китай 15:00
Фиджи Казахстан 18:00
Баскетбол. 26-й Кубок Чемпионов Азии среди клубных мужских команд 2017
Сарейет Рамалла Моно Вампир 14:45
Астана Чокс-То-Гоу 19:45
Петрохим Астана 12:30
Чокс-То-Гоу Сарейет Рамалла 14:45
Моно Вампир Чокс-То-Гоу 12:30
Сарейет Рамалла Петрохим 19:45
Астана Сарейет Рамалла 12:30
Петрохим Моно Вампир 17:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Балоев Каннингем
Харсан Дадли
Муздиман Макси
Гандбол. Женская Лига Чемпионов Азии 2017
Иле АГМК 15:00
Алматы Ларестан 17:00
Узбечка СК Индия 20:00
Алматы Иле 15:00
Ларестан Узбечка 17:00
АГМК СК Индия 19:00
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Журналист Los Angeles Times призвал обратить внимание на судью боя Головкин - "Канело" с оценками 114-114

Он единственный из трех рефери, кто выставил ничью.

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16 Комментариев
Альварес и Головкин. Фото: Getty Images
Альварес и Головкин. Фото: Getty Images
Журналист Los Angeles Times Анхель Родригес на фоне шумихи вокруг оценок женщины-судьи Аделаиды Берд, выставившей 118-110 в пользу мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-2, 34 КО) в бою против казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), призвал обратить внимание и на третьего судью.

Речь идет о Доне Трелле, который также отметился не менее странным вердиктом. Он единственный из трех рефери того поединка, кто выставил ничью 114-114. Его коллега Дэйв Моретти поставил 115-113 в пользу Головкина. В итоге в поединке между Головкиным и "Канело" была зафиксирована ничья.

Наибольшие вопросы у Родригеса вызвали оценки Треллы за седьмой раунд, который он отдал Альваресу. В то же время Моретти и даже Берд засчитали этот раунд в пользу Головкина. Это хорошо видно на фото судейских записок

"Почему никто не говорит о карточке Дона Треллы, в которой седьмой раунд отдан "Канело"? Это был раунд GGG определенно, а вместо этого стала ничья!" - написал Родригес в твиттере.

Между тем Берд уже отстранили от судейства, а также вызвали в Спортивную комиссию штата Невада (NSAC) для обоснования своих оценок.

В свою очередь, абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд призывал и вовсе уволить Берд. А тренер Головкина Абель Санчес предположил, что она могла прийти на бой с уже подписанной карточкой и предложил отправить ее обратно в школу.


  Комментариев: 16
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Комментарии

 
 
Damir Ka Сегодня 11:20
Статус: Дублёр
Рейтинг: 146
7, 10, 11 раунды по очкам впереди Гена, а раунды отдают Канело
Ответить 2
 
Нурлан Акпаев Сегодня 12:06
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1577
Damir Ka, 10, 11 можно отдать в любую сторону, а вот 7 реально Гена доминировал
Ответить 2
 
Дамир Ка Сегодня 12:16
Статус: Дублёр
Рейтинг: 146
Нурлан Акпаев, просто третий судья сам себе перечит. По очкам у него ведёт Головкин, а победу отдает Канело
Ответить 0
 
Ержан Нурашев Сегодня 11:25
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 267
Действительно более чем странно
Ответить 1
 
Алик Ансаров Сегодня 11:26
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 253
А этим судьям по барабану .взяики уже в кормане.их даже засудить нельзя
Ответить 1
 
Yerbol Medetbek Сегодня 11:32
Статус: Фанат
Рейтинг: 27
вот тут анализ подсчетов ударов в каждом раунде сделали:
https://www.youtube.com/watch?v=5v9asaVFdBI
судя по подсчетам GGG выйграл как минимум 8 раундов :)
Ответить 2
 
Аты-есiмi Тегi-фамилиясы Сегодня 11:56
Статус: Юниор
Рейтинг: 67
Yerbol Medetbek,в ютюбе ссылка не работает, т.к. написано удалено. Где еще можно посмотреть эти подсчёты или хотя бы охарактеризуйте детали здесь, кем, как подсчитаны и т.д.? Пжл.
Ответить 1
 
Yerbol Medetbek Сегодня 12:40
Статус: Фанат
Рейтинг: 27
Аты-есiмi Тегi-фамилиясы, все работает, только что проверил
Ответить 0
 
Yerbol Medetbek Сегодня 12:43
Статус: Фанат
Рейтинг: 27
Аты-есiмi Тегi-фамилиясы, кстати вот вести сами выложили этот анализ:
http://vesti.kz/profi/241036/
Ответить 0
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 11:59
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1302
Yerbol Medetbek, видел я эти подсчет, даже не долетавший джеб Головкина засчитывали
Ответить -1
 
Бекарыс Мадияр Сегодня 12:09
Статус: Зритель
Рейтинг: 8
Шымкентский пацанчик,че ты там видел? Какие удары засчитывали а какие нет. Не смеши, дятел. Такого эксперта как ты в судьи надо садить, что ты тут распинаешься. Ты ведь систему компьюбокс схавал)))
Ответить 2
 
Qazaq Korgalzhyn Сегодня 12:04
Статус: Фанат
Рейтинг: 29
и Акыл о том же
Ответить 0
 
Жасұлан Орынұлы Сегодня 12:40
Статус: Юниор
Рейтинг: 82
GGG was robbed﻿
Ответить -1
 
Куат Бекмурзин Сегодня 12:48
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 654
Ничья со скандалом - это был единственный логичный вариант для проведения второго боя. Правильно сказал этот журналист про судью, который дал ничью. Ни один грамотный эксперт или профессиональный боксёр не дал в том бою ничью. Дай он победу Головкину, то второй бой уже никого бы не интересовал. А победа Канело не давала возможности на реванш по контракту. А эта тётка, давшая 118-110 - это просто ширма для отвода глаз, на которую можно повесить всех вшивых собак, "оправдав" её решение "не теми днями". В общем, грамотно эти ребята всех "развели", знают своё дело...
Ответить 2
 
Шах Ермекулы Сегодня 13:40
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1633
Грамотно всех надули!
Ответить 0
 
Ерлан Аханов Сегодня 14:02
Статус: Профи
Рейтинг: 315
Раскрутка 2 боя, все это спектакль в исполнении организаторов боя.
Ответить 0
 