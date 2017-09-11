Де ла Хойя рассказал, сколько денег заработает "Канело" Альварес за бой с Головкиным

По словам промоутера "Канело", сейчас самое время поговорить о деньгах этого поединка.
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Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя заявил, что поединок с чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным принесет мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу как минимум 50 миллионов долларов, сообщает "Чемпионат.com".
"Давайте я расскажу вам о красоте этого события. Мы еще не говорили о деньгах, которые заработают бойцы. Продажи трансляций по системе pay-per-view пробьют потолок. Билеты на бой были распроданы за восемь дней. Без сомнений, "Канело" заработает не менее 50 миллионов. Получит кучу денег", - приводит слова Оскара де ла Хойи Boxing News 24.
Леффлер рассказал, почему бой Головкина не состоялся на EXPO и когда теперь планируется его поединок в Казахстане
Ранее казахстанский чемпион прокомментировал судейство в преддверии этого поединка. Напомним, бой Головкина с Альваресом станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье. О том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса, можно узнать здесь. А с точным временем начала боя можно ознакомиться в этой новости.