Джейкобс будет попадать своими ударами, но Головкин измотает и нокаутирует его - Абель Санчес

Он назвал сильные стороны американского боксера.

Тренер Абель Санчес в интервью BoxingScene заявил, что его казахстанский подопечный Геннадий Головкин нокаутирует американца Дэниэла Джейкобса.

Он признал сильные стороны Джейкобса, однако считает, что ни у одного боксера нет шансов выдержать весь бой против GGG.

"У Дэниэла очень хорошая правая рука, он резко бьет, но я уже говорил - никто не простоит 12 раундов с Геннадием. В конечном итоге он доберется до Джейкобса. Дэнни будет попадать своими ударами, ведь это бокс, это часть игры. Но Геннадий измотает его, точно пробьет и нокаутирует", - цитирует Санчеса "Чемпионат".

Ранее Андре Розье, тренирующий Джейкобса, отметил, что его подопечный не боится Головкина. Американский боксер поблагодарил соперника за согласие на бой и заявил о планах отобрать у него все пояса. Также Джейкобс назвал Головкина "убийцей из России" и раскрыл его сильные стороны.

Сам Головкин считает Джейкобса своим лучшим соперником в карьере. Казахстанец также ответил на критику, звучащую перед боями, а его промоутер Том Леффлер объяснил, почему GGG обязан победить в предстоящем поединке.

Бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO, а в нашей стране его в прямом эфире будут транслировать "Казахстан" и KazSport.

Сейчас Головкин и Джейкобс занимаются раскруткой боя. Они дали пресс-конференции в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, проведя уже две дуэли взглядов. Все новости о предстоящем поединке вы можете прочитать здесь.