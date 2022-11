Стало известно о состоянии иранского вратаря, получившего травму в матче с Англией

Вратарь сборной Ирана Алиреза Бейраванд, получивший травму головы в матче ЧМ-2022 по футболу в Катаре против сборной Англии, не примет участия в оставшихся играх, сообщает Khabaronline.

Бейраванд получил повреждение в дебюте игры с англичанами, столкнувшись с защитником своей команды. После этого голкиперу долгое время оказывалась медицинская помощь, но он был вынужден попросить замену. Из-за этого к основному времени первого тайма было добавлено 14 минут.

Как отмечает источник, после матча вратарь был доставлен в больницу с сотрясением мозга, он больше не сыграет на чемпионате мира.

Сборная Ирана в этом матче проиграла со счетом 2:6. Следующий матч иранцы проведут 25 ноября против Уэльса, а 29-го сыграют с командой США.

More than NINE minutes after suffering a head injury, Alireza Beiranvand has left the pitch. Hope he is alright 🙏#FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/pnxQupGKei