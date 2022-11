Сборная Англии в матче с Ираном установила рекорд чемпионатов мира

Сборная Англии установила рекорд чемпионатов мира по количеству точных передач, предшествующих забитому голу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Произошло это в эпизоде с шестым голом, забитым в ворота сборной Ирана (6:2). Автором мяча стал полузащитник Джек Грилиш, при этом взятию ворот предшествовала комбинация из 35 точных передач, что является рекордом чемпионатов мира. Отмечается, что подобная статистика доступна с 1966 года.

Помимо Грилиша, соперника по разу огорчили Джуд Беллингем, Маркус Рашфорд и Рахим Стерлинг, а Букайо Сака отметился дублем. Оба мяча в составе иранцев на счету форварда Мехди Тареми.

35 - There were 35 passes in the build up to England's sixth goal scored by Jack Grealish, the most passes in the build up to a goal at the World Cup on record since 1966. Engineered. pic.twitter.com/zF8gNjF9mX