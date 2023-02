Разгром ПСВ и упущенная победа "Ювентуса". Как прошли первые матчи 1/16 финала Лиги Европы

"Ювентус" упустил победу над французским "Нантом" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команды сыграли в Турине. Хозяева повели в счете на 13-й минуте благодаря голу сербского форварда Душана Влаховича. Но на 60-й полузащитник "Нанта" Людовик Бла сделал 1:1.

