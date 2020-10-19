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Бублик вернулся в топ-50 рейтинга ATP

Он остается первой ракеткой Казахстана.

Бублик вернулся в топ-50 рейтинга ATP
Александр Бублик. Фото: Чемпионат.com©
Новости спорта Теннис
0
В обновленном рейтинге ATP казахстанский теннисист Александр Бублик поднялся на три позиции и вернулся в топ-50, передает корреспондент Vesti.kz.

Бублик занимает 49-е место в рейтинге. Другой казахстанский теннисист Михаил Кукушкин потерял одну строчку и упал на 89-ю позицию.

Во второй сотне рейтинга на пять позиций поднялся Дмитрий Попко (173-й). Остальные казахстанцы расположились вне первых трехсот мест рейтинга.


 

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Метки:
Бублик Александр Кукушкин Михаил ATP

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