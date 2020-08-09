Экс-игрок "Астаны" отправился в отпуск вместе с футболистом "Реала"

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Таблица всех трансферов КПЛ Прямая трансляция матчей ЛЕ
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Курьезы Происшествия Здоровый образ жизни Спортивные объекты Скандалы Массовый спорт Интересное в мире спорта Технологии в спорте
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Экс-игрок "Астаны" отправился в отпуск вместе с футболистом "Реала"

На отдых игроки взяли своих девушек.

Экс-игрок "Астаны" отправился в отпуск вместе с футболистом "Реала"
Фото: Instagram Кристины Милич©
Новости спорта Еще Около спорта
0
Экс-полузащитник "Астаны", а ныне игрок испанского "Хетафе" Неманья Максимович отправился в отпуск вместе с нападающим "Реала" Лукой Йовичем, сообщает Telegraf.rs

Футболисты знакомы с детства - они вместе занимались в школе "Црвены Звезды" и прошли путь от юношеской до национальной сборной Сербии. 

На отдых Максимович и Йович взяли своих возлюбленных - Кристину Милич и Софию Милошевич соответственно. Отпуск компания проводит на итальянском острове Капри. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

????

Публикация от Kika (@kristina_milic_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Vacanza con lui ❤️

Публикация от SOFIA (@sofijamilo)

Экс-футболист сборной Италии восхитился бывшим игроком "Астаны"

В "Хетафе" Максимович перешел в 2018 году из испанской "Валенсии" за 10 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету два гола в 35 матчах Ла Лиги, а в Лиге Европы - семь игр. 

25-летний Максимович перебрался в Испанию в 2017 году. До этого он провел два сезона в "Астане", с которой дважды стал чемпионом Казахстана и сыграл в группе Лиги чемпионов. 

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне. Присоединяйтесь и к обсуждению их!

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Максимович Неманья Реал Мадрид Астана ФК Испания Италия Сербия КПЛ-2020

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
19:17
Другие

Экс-игрок "Астаны" отправился в отпуск вместе с футболистом "Реала"
Сегодня
14:33
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП борцов после аварии с тремя погибшими
5 августа
11:14
Происшествия

Выживший в аварии с тремя погибшими борец впал в кому
4 августа
18:46
Происшествия

Появилась информация о состоянии оказавшихся в больнице казахстанских борцов после аварии с тремя погибшими
3 августа
17:11
Другие

В Алматы полицейские прервали массовый просмотр футбольного матча
3 августа
15:32
Другие

Скончался экс-футболист "Иртыша", "Шахтера" и других казахстанских клубов
1 августа
21:17
Футбол

Еще один футболист сборной Казахстана появится в FIFA 21
31 июля
23:37
Детский спорт

Почти 40 миллиардов тенге вложат в детско-юношеский спорт в Казахстане
30 июля
10:10
Другие

"Мальчики, не бейте девочек, а то они побьют вас!". Самая боевая девушка Казахстана - о самообороне
29 июля
00:13
Происшествия

Драка с участием боксера и чемпионки мира по кикбоксингу закончилась смертью
28 июля
13:44
Другие

Центры олимпийской подготовки будут реорганизованы в Нур-Султане и Алматы
26 июля
17:22
Футбол

"Точно пойду на второе высшее". Хавбек "Кайрата" - о дипломе юриста, сборной, дебюте в КПЛ и лучшем опорнике
25 июля
11:04
Другие

Укрепляем легкие! Представлен видеокурс дыхательной гимнастики при COVID-19
24 июля
22:20
Бокс

В США умер легендарный боксерский тренер
24 июля
17:21
Другие

Скончалась мать призерки Олимпиады из Казахстана
22 июля
20:39
Другие

Экс-модель Playboy объявила о расставании с футболистом казахстанского клуба
22 июля
16:15
Хоккей

Клуб КХЛ сообщил о смерти олимпийского чемпиона по хоккею
21 июля
19:10
Зимний спорт

Олимпийская чемпионка победила в конкурсе красоты
21 июля
16:50
Футбол

"Вместо квартиры купил двое часов Rolex". Игрок "Астаны" - о казахской музыке, странном прозвище и любви к Микки Маусу
21 июля
16:04
Хоккей

В "Авангарде" случилась эпидемия коронавируса
20 июля
18:43
Футбол

"Астана" сообщила о смерти заслуженного тренера Казахстана по футболу
18 июля
19:49
Происшествия

Чемпионка мира по фигурному катанию погибла в 20 лет после падения из окна
17 июля
21:48
Футбол

"Манчестер Юнайтед" сообщил о смерти своего бывшего игрока
17 июля
16:35
Происшествия

Три перспективных боксера из Казахстана погибли в аварии
16 июля
18:40
Другие

Скончался бывший игрок карагандинского "Шахтера"
13 июля
21:57
Бокс

Казахстанская федерация бокса сообщила о смерти известного тренера
13 июля
21:18
Волейбол

Казахстанский волейболист нуждается в помощи в борьбе с раком
12 июля
14:23
Происшествия

В Мангистау от коронавируса скончались заслуженные тренеры по боксу
10 июля
18:52
Хоккей

Экс-хоккеист "Сарыарки" умер на сборах в 23 года
10 июля
09:44

Китай отменит большинство международных соревнований до конца года
11 апреля 2016
15:32
Другие

Эвника Саадвакасова из Казахстана покоряет американскую публику в Голливуде
8 апреля 2016
14:10
Другие

Откровенная фотосессия казахстанской легкоатлетки Татьяны Корбалиной 18+
9 марта 2016
13:14
Другие

Известные спортсмены поздравили женщин Казахстана
21 сентября 2015
17:41
Другие

Почему фитнес это круто (часть 2)
29 августа 2015
22:44
Другие

Отборочный этап чемпионата мира по брейк-дансу на AKTAU OPEN FEST 2015
3 июля 2015
13:47
Другие

Ваш вратарь действительно как "казахская кошка"! - комментатор Виктор Гусев
27 июня 2015
10:46
Другие

Спортивный сайт Vesti.kz получил благодарность от Президента Казахстана
21 июня 2015
07:34
Другие

Фото с чемпионата Казахстана по футбольному фристайлу
4 мая 2015
11:49
Другие

Девушка апреля. Полина Кирилова
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика