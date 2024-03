Сборная Роналду представила форму на Евро-2024

Сборная Португалии представила форму, в которой сыграет на предстоящем чемпионате Европы по футболу, сообщают Vesti.kz.

Домашний комплект остался в традиционных красно-зеленых цветах. Гостевая (выездная) форма выполнена в белом цвете на которой имеется голубой мозаичный узор, а также темно-синие элементы.

The new @selecaoportugal 𝟐𝟎𝟐𝟒 𝑵𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑻𝒆𝒂𝒎 𝒌𝒊𝒕𝒔 honour tradition through a modern lens. 🔎



Made with 𝑫𝒓𝒊-𝑭𝑰𝑻 𝑨𝑫𝑽 to breathe with you 😮‍💨 in the moments that matter most. #NikeFootball pic.twitter.com/I9Meolu7Cw