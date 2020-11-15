"Настрой боевой". Хижниченко - о юбилейном матче за сборную и встрече с Албанией в Лиге наций

Нападающий сборной Казахстана по футболу Сергей Хижниченко
прокомментировал предстоящую игру с Албанией
в Лиге наций
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Встреча пройдет сегодня, 15 ноября, в Тиране и начнется в 23:00 по времени Нур-Султана.
"Большой честью было сыграть за сборную 50 матчей. Голов бы побольше, но, думаю, дело наживное, не сильно старый. Соперник - сильный. Ни для кого не секрет, что многие игроки выступают в Италии и других европейских чемпионатах. Первая игра показала, что можем с ними играть на равных. Только положительный результат нас устроит, о другом результате и не думаем. Будем играть на победу, а там как сложится. Настрой боевой. Другого настроя и быть не может, когда тебя вызывают в национальную сборную. Это честь. Все друг друга знаем, настроение отличное. Плюс положительные эмоции придает результат с Черногорией (0:0). Поэтому хотим дать бой, чтобы порадовать болельщиков", - приводит его слова сайт
КФФ.
Перед этой игрой Казахстан, набрав четыре очка, занимает последнее место в квартете 4 дивизиона С. Албания с пятью баллами идет на третьей строчке. Более подробно с турнирным положением команд можно ознакомиться здесь
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